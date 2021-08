Triste destino per la soap opera spagnola Una vita, che ha già chiuso definitivamente i battenti in patria. Complice il calo di ascolti registrato nel corso degli ultimi mesi di programmazione, in Spagna si è scelto di mettere la parola "fine" alle avventure dei vari abitanti di Acacias 38 e così il set della soap opera è stato chiuso per sempre, così come è accaduto in passato con quello de Il Segreto, l'altra soap spagnola trasmessa sempre su Canale 5, che pur è giunta al termine. In Italia, però, i fan di Una Vita possono stare tranquilli (almeno per un po' di tempo) dato che la programmazione proseguirà nei prossimi mesi.

Chiude per sempre la soap opera Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sulla soap opera Una Vita rivelano che la scorsa primavera è stata girata l'ultima scena di sempre, dopodiché è calato per sempre il sipario sui vari protagonisti di Acacias che nel corso di questi anni hanno tenuto compagnia ad un numero elevato di spettatori, sparsi in tutto il mondo.

In Italia, infatti, fin dal primo giorno di messa in onda su Canale 5, gli ascolti di Una Vita sono sempre stati positivi, con una media quotidiana di oltre 2,6 milioni di spettatori al giorno e picchi che hanno toccato anche il 24% di share.

Anche nell'ultimo periodo di messa in onda, nonostante le varie novità nel cast della soap, gli ascolti si sono tenuti costantemente sopra la media dei due milioni di fedelissimi, con uno share che oscilla tra il 18 e il 20%.

Il finale di Una Vita: la soap confermata fino al 2022 su Canale 5

Il futuro di Una Vita, però, come quello de Il Segreto risulta segnato: anche in Italia, infatti, al più presto assisteremo alla messa in onda dell'ultimo appuntamento, che segnerà per sempre la fine di questa seguitissima soap opera.

Le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset, rivelano che la soap ambientata ad Acacias è confermata nel palinsesto della stagione televisiva 2021/2022, come sempre nel daytime di Canale 5, alle ore 14:10 circa.

Non si esclude, quindi, che gli ultimi appuntamenti di sempre con Una Vita possano essere trasmessi nel corso della stagione estiva oppure slittare all'autunno 2022.

Gli spoiler sul finale della soap Una Vita

In ogni caso, il finale di sempre della soap spagnola, promette grandi colpi di scena. Occhi puntati su Genoveva, che in fin di vita chiederà di poter rivedere il suo ormai ex marito Felipe.

Gli spoiler di Una Vita rivelano che la dark lady di Acacias chiederà scusa all'avvocato per tutto il male che gli ha causato nel corso degli anni e implorerà in questo modo il suo perdono.

Peccato, però, che Felipe non sarà disposto a perdonarla e la lascerà morire tra le braccia di sua figlia Gabriela.