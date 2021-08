Cresce l'attesa per la messa in onda del gran finale della soap iberica Una vita, in onda tutti i giorni con successo su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali delle ultime puntate rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali si riveleranno dei veri e propri "colpi al cuore" per alcuni dei protagonisti di questa seguitissima soap opera. È questo il caso di Ramon, il quale si ritroverà ad affrontare uno dei momenti più bui e tristi della sua vita, dovendo fare i conti con la morte di sua moglie e quella di suo figlio.

Un'esplosione devasta Acacias: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Una Vita rivelano che ci sarà una violentissima esplosione ad Acacias, la quale finirà per distruggere completamente la piazza del quartiere, dove in quel momento si troveranno centinaia di persone.

Tra questi saranno presenti Ramon e tutta la sua famiglia, così come l'avvocato Felipe che nel momento in cui esploderà la bomba, si troverà in piazza a fare colazione.

La violenza dello scoppio sarà a dir poco esorbitante e, nel giro di pochi minuti, molti dei presenti in piazza si ritroveranno gravemente feriti.

Le anticipazioni spagnole del finale di Una Vita rivelano che, tra coloro che avranno la peggio, ci sarà la povera Carmen, moglie di Ramon.

Carmen muore tra le braccia del marito Ramon

La donna sarà una delle vittime di questa esplosione: dopo lo scoppio, la donna cercherà di fare appello in tutti i modi alle poche forze che le rimarranno per poter attirare l'attenzione di suo marito e farsi vedere.

Seppur in fin di vita, l'ex domestica riuscirà a far sì che Ramon possa vederla per un'ultima volta, ma ormai è troppo tardi.

Carmen, infatti, poco dopo aver intercettato lo sguardo di suo marito morirà tra le sue braccia: per lei non ci sarà nulla da fare al punto che, anche la corsa in ospedale, si rivelerà inutile. Un durissimo colpo per il povero Ramon, che si ritroverà a fare i conti con la perdita della donna della sua vita.

Antonito muore dopo l'esplosione: anticipazioni sul finale di Una Vita

Sebbene riuscirà a salvarsi da questa violenta esplosione, Ramon sarà duramente colpito dagli eventi: le trame spagnole delle ultime puntate di Una Vita, infatti, rivelano che l'uomo non dovrà dire addio soltanto a sua moglie ma anche a suo figlio Antonito.

Anche il ragazzo, rimarrà profondamente colpito da questa esplosione che avverrà nel quartiere. A trovare il suo corpo ferito sarà l'amata moglie che fin dal primo momento si renderà conto della gravità della situazione.

Antonito, però, verrà portato in ospedale: i medici proveranno a salvargli la vita ma, purtroppo, anche per lui non ci sarà nulla da fare e l'uomo morirà poco dopo il suo arrivo nella struttura, lasciando così sua moglie e il loro bambino.