L'appuntamento di Una vita in onda in prima serata su Rete 4 sabato 7 agosto, vedrà Cesareo ancora in carcere con l'accusa di aver ucciso Marcia. Sarà Felipe ad assumere la sua difesa visto che l'avvocato non crederà alla sua colpevolezza. Camino invece, a pochi giorni dalle nozze con Ildefonso, svanirà nel nulla, gettando nel panico il fratello Emilio e la madre Felicia.

Felipe convinto dell'innocenza di Cesareo e Santiago

Nel corso della nuova puntata di Una vita, Felipe assisterà Cesareo, ancora agli arresti con l'accusa di aver assassinato Marcia.

Alvarez Hermozo sarà convinto dell'innocenza del guardiano e, ascoltando le sue parole, si convincerà che neppure Santiago abbia ucciso Sampaio. Velasco intanto, comunicherà a Genoveva che il caso sulla morte di Ursula sarà stato archiviato.

A pochi giorni dal doppio matrimonio in casa Pasamar, Emilio dirà a Felicia che Ildefonso gli avrà confessato i suoi timori circa i sentimenti che proverebbe Camino verso un altro uomo.

Anticipazioni Una vita: Camino sempre più infelice a pochi giorni dalle nozze

In Una vita quindi, Ildefonso capirà che Camino sarà innamorata di un'altra persona ma sarà ben lontano dal capire che si tratti di una donna. Emilio dunque, cercherà di tranquillizzare Ildefonso mentre Felicia sarà preoccupata e avrà timore che l'uomo scopra la verità.

Il giorno della doppia cerimonia si avvicinerà e le vicine di Acacias noteranno l'infelicità sul volto di Camino. Cinta e Bellita invece, saranno preoccupate per il fatto che Arantxa non avrà ancora risposto all'invito di nozze e non sapranno dunque se la loro ex domestica sarà presente alla cerimonia.

Camino sparisce da Acacias nella puntata di Una vita del 7 agosto

L'appuntamento serale di sabato 7 agosto vedrà inoltre il Commissario Mendez ancora convinto della colpevolezza di Cesareo. Felicia invece, troverà un misterioso biglietto di Camino. Più tardi Emilio dirà alla madre che Camino sarà svanita nel nulla. Che fine avrà fatto la promessa sposa?

Dando uno sguardo alle trame successive, Cinta ed Emilio andranno a cercarla senza ottenere risultati mentre Felicia giustificherà l'assenza della figlia dicendo a Ildefonso che Camino sarà andata per qualche giorno in un convento per prepararsi al meglio alle nozze. Proprio mentre i Pasamar staranno per chiamare la polizia e denunciare la scomparsa di Camino, la giovane farà ritorno nel quartiere.

Per non perdere nulla di tutte le vicende di Acacias, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Sabato 14 agosto l'appuntamento serale su Rete 4 non è previsto, salvo cambiamenti dell'ultima ora. Su Mediaset Infinity invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.