Molti avvenimenti caratterizzeranno la puntata serale di Una vita prevista per il 4 settembre sui teleschermi di Rete 4. La trama della soap opera narra che Antonito Palacios entrerà in politica. Rosina Rubio, invece, affronterà Izem in difesa della domestica Casilda Escolano.

Una vita, puntata serale 4 settembre: Antonito entra nel partito conservatore

Le anticipazioni di Una vita riguardanti la puntata serale di sabato 4 settembre annunciano inediti colpi di scena per i fan della soap che avranno modo di vedere.

Nel dettaglio, Genoveva deciderà di prendersi gioco di Felipe, facendogli recapitare una missiva scritta da Marcia.

L'avvocato, a questo punto, perderà il lume della ragione quando scoprirà che sua moglie si è spacciata per la sua defunta compagna. Per questo motivo, i due coniugi saranno protagonisti di una violentissima lite sul pianerottolo del condominio di Acacias 38.

Camino, invece, riceverà una scatola e una lettera misteriosa, mentre Antonito non ascolterà i consigli di Armando decidendo di entrare in politica nel partito conservatore, ovvero quello rivale di suo padre. Una mossa che desterà lo stupore di tutti i membri della famiglia Palacios.

José Miguel non è pentito di aver rifiutato l'offerta di Mr Golden

Nel corso della puntata serale di Una vita che avremo modo di vedere il 4 settembre su Rete 4, Fabiana scoprirà che ci sono altri requisiti che impediscono a lei e Servante di partecipare al concorso delle pensioni.

I proprietari oltre a essere sposati devono essere anche genitori.

Nel frattempo, José Miguel Dominguez informerà Bellita di non gradire tutti i suoi piani, che ha organizzato per lui in questo ultimo periodo. Il chitarrista, infatti, rassicurerà la moglie di non essersi pentito di non aver raggiunto l'America per sfondare nel mondo del cinema, rifiutando la proposta lavorativa di Mr Golden.

Rosina intima a Izem di lasciare in pace Casilda

Laura si recherà a trovare sua sorella, rinchiusa in ospedale per una grave disabilità. Qui, la domestica di Genoveva prometterà a Lorenza che presto avrà una cospicua somma di denaro, tale da poterla portare via dalla clinica.

La Salmeron, invece, ordinerà a Javier Velasco di affrettarsi a portare avanti un piano per rovinare per sempre la credibilità di Felipe.

Rosina deciderà di affrontare il principe Izem. La donna, infatti, prenderà le difese di Casilda di fronte alle continue avance da parte del berbero, intenzionato a sposarla a tutti i costi. Alla fine, la Rubio cercherà di convincere il nuovo arrivato ad andarsene dopo avergli intimato di lasciare in pace Casilda. Tuttavia, Izem rimarrà piacevolmente colpito dall'impeto della moglie di Liberto.