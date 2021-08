Tante situazioni condiranno le prossime puntate di Una vita che andranno in onda fino al 3 settembre. Felipe verrà accusato di abuso dalla domestica Laura, infatti i due si ritroveranno a letto insieme in seguito all'eccessivo uso di alcol dell'avvocato. Per Genoveva sarà l'occasione perfetta per dare il via al suo piano di vendetta contro il marito e lo butterà fuori di casa. Il principe berbero non si arrenderà con Casilda e proporrà dei cammelli in cambio della sua mano. Spazio anche alla politica con Ramon e Antonito intenzionati a farne parte.

L'amicizia tra Camino e Anabel non sarà ben vista da Felicia la quale temerà che tra le due ragazze possa esserci qualcosa di più profondo. Anche Ildefonso non vedrà di buon occhio che sua moglie frequenti la figlia di Marcos in quanto ne sarà geloso.

Anticipazioni Una vita: Felipe si risveglia accanto a Laura, Ramon entra in politica

Dopo il dramma dell'aborto, Genoveva sarà determinata a vendicarsi per l'accaduto e incolperà Felipe per la disgrazia. Sarà così che la moglie dell'avvocato Alvarez Hermoso stringerà un'alleanza con Velasco. Le signore di Acacias andranno a trovare Genoveva in ospedale, ma i loro pettegolezzi finiranno soltanto per fomentare discussioni.

Bellita e la domestica Alodia verranno a sapere che Mister Golden intende portare solamente Julio negli Stati Uniti d'America.

Casilda continuerà ad essere corteggiata spietatamente dal principe berbero Izem, ma la situazione precipiterà quando l'uomo si presenterà a casa di Rosina e Liberto per chiedere formalmente la mano della loro domestica.

Felipe, morso dai sensi di colpa per la perdita del figlio che Genoveva portava in grembo, finirà per alzare un po' troppo il gomito.

Il giorno seguente alla sbronza, l'avvocato si ritroverà nel letto insieme alla domestica Laura. Intanto Ramon si deciderà a candidarsi per le imminenti elezioni, forte anche dell'appoggio dei suoi amici.

Servante chiede la mano a Fabiana nelle prossime puntate di Una vita

Una vecchia amica di Santander invierà una lettera a Felicia che metterà profondamente a disagio Marcos.

Servendosi di una scusa per rimanere da solo, Bacigalupe riuscirà a mandare Felicia nel magazzino del ristorante e a mettere le mani sulla missiva.

Non solo il principe Izem, ma anche Servante si comporterà in maniera del tutto strana con Fabiana e arriverà al punto di chiederle la mano. La madre di Cayetana accetterà di sposarlo o no? In realtà lo scopo di Servante sarà quello di poter partecipare al concorso dedicato alle pensioni.

Settimana incandescente per gli spettatori di Una vita che assisteranno ad una pesante accusa mossa da Laura al malcapitato Felipe. Tutto avrà inizio quando, in lacrime, la domestica denuncerà a Genoveva che suo marito ha abusato di lei. Sarà così che la dark lady di Acacias non esiterà a prendere provvedimenti e, del tutto sorda alle negazioni di Felipe, lo caccerà fuori di casa.

Spoiler Una vita, Anabel offre dei consigli 'frizzanti' che scandalizzano Camino

Felicia si renderà conto che tra Camino e Ildefonso c'è qualcosa che non quadra, inoltre la vicinanza della figlia con Anabel non le garberà affatto. La signora Pasamar temerà che tra le due ragazze possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Alla fine Fabiana si metterà d'accordo con Servante per fingersi sposati al fine di partecipare al concorso. Sarà così che per rendere credibile l'intera messinscena, Servante e la madre di Cayetana si recheranno insieme al cinema ma l'atteggiamento da zotico di lui la farà irritare.

Le anticipazioni settimanali di Una vita rivelano che Izem non vorrà saperne di rinunciare a Casilda e offrirà dei cammelli pur di poterla sposare.

Intanto, Marcos ammetterà che l'incontro con Felicia non è stato un caso e che lui non ha mai smesso di pensarla in seguito alla rottura.

Anabel offrirà dei consigli frizzanti per vivacizzare la vita coniugale di Ildefonso e Camino, ma riuscirà solamente a scandalizzare la ragazza. Intanto l'amicizia delle due ragazze ingelosirà non poco Ildefonso. Anche Antonito vorrà entrare in politica come suo padre, ma Armando gli darà un parere del tutto negativo.