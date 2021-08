Continua ad andare in onda sui teleschermi italiani la soap opera spagnola Una vita.

Nel corso delle prossime avvincenti puntate, Felipe Alvarez Hermoso non riuscirà a far finire nuovamente in prigione Genoveva Salmeron, pur convinto che sia l’omicida di Marcia Sampaio, poi farà un annuncio. Quando la sua immagine sarà ormai danneggiata di fronte alla stampa, l'avvocato deciderà di allontanarsi dal quartiere: una scelta che non piacerà affatto alla perfida darklady.

Una vita, spoiler: Genoveva dichiarata innocente, Felipe promette di ottenere giustizia sulla tomba di Marcia

Le anticipazioni sugli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, svelano che Genoveva, oltre a finire dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere coinvolta con la morte della rivale Marcia, perderà il figlio che aspettava.

Dopo essere stata scagionata, Salmeron farà i conti con il processo, da cui uscirà vincente per merito dell’alleanza stretta con l’avvocato Javier Velasco.

La darklady quindi sembrerà raggiungere il suo obiettivo, quello di farla pagare a Felipe, colpevole di averla fatta abortire: per riuscire nel suo intento Genoveva si servirà anche della complicità della sua nuova domestica Laura, la quale non avrà altra scelta che piegarsi alla sua volontà per non far scoprire agli abitanti i suoi segreti.

Dopo aver fatto perdere le proprie tracce la fanciulla tornerà nel quartiere per testimoniare a favore di Salmeron, cambiando del tutto la versione raccontata al commissario Mendez e a Felipe.

A questo punto Genoveva si fingerà vittima di fronte al giudice, invece suo marito Alvarez Hermoso finirà per mettere in cattiva luce la propria reputazione a causa della sua aggressività: in particolare l’avvocato si scaglierà contro Laura per aver tradito lui e Mendez.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Genoveva farà un sospiro di sollievo nell’istante in cui sarà dichiarata innocente: quanto accaduto getterà nella disperazione totale Felipe, il quale sarà devastato dalle manipolazioni della donna che ha sposato e si sfogherà sulla tomba della defunta Marcia.

L’avvocato, mentre la sua perfida moglie festeggerà il suo primo trionfo con il nuovo alleato Javier, prometterà alla compianta fanciulla di colore che farà il possibile per avere giustizia.

Alvarez Hermoso vuole recarsi a Cuba per rintracciare Santiago, Salmeron cerca di far cambiare idea al marito

Nel contempo Mendez cercherà di convincere Laura a rilasciare una nuova testimonianza ai danni di Genoveva, dopo aver sospettato che la fanciulla sia stata ricattata dalla sua padrona e Velasco. Dopo essersi mostrata titubante, Laura sembrerà accettare l’accordo con il commissario, invece Salmeron avrà i primi litigi con Javier.

Successivamente Felipe sarà deciso a partire per recarsi a Cuba, in modo da rintracciare Santiago, l’unica persona in grado di fargli avere delle prove per incastrare Genoveva: quest’ultima non reagirà per niente bene quando apprenderà della decisione del marito, infatti farà di tutto per fargli cambiare idea.

L’avvocato rimarrà fermo sui propri passi, visto che vorrà far luce sulla scomparsa di Marcia a qualsiasi costo, ma come al solito dovrà continuare a guardarsi le spalle da Salmeron e Velasco.