Interessanti novità terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita nel corso delle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame spagnole della soap opera svelano che il giudice emetterà il verdetto durante il processo a carico di Genoveva Salmeron per il delitto di Marcia, mentre le serve prenderanno le distanze da Laura Alonso.

Una vita: Laura testimonia il falso al processo

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate in onda a breve in Italia, si soffermano sulle battute finali del processo a carico di Genoveva per la morte di Marcia.

Tutto inizierà quando la dark lady perderà il bambino che aspettava da Felipe, dopo aver accusato una crisi ipertensiva. Salmeron, a questo punto, accuserà l'uomo del dramma accaduto, dichiarandogli guerra.

La situazione degenererà quando la donna ricatterà Laura, tanto da farla testimoniare a suo favore durante le fasi concitate del processo. Alonso, infatti, farà la sua dichiarazione davanti al giudice dopo la deposizione di Cesareo e qui la domestica deluderà Mendez e Felipe testimoniando il falso.

Un cambio di versione che genererà tantissima tensione, tanto che Alvarez Hermoso, dopo essersi sentito ingannato, aggredirà Laura per le vie di Acacias. Dall'altro canto, il commissario comprenderà che la serva è tenuta sotto scacco da Genoveva e Velasco, tanto da cercare un dialogo con lei.

Le serve voltano le spalle ad Alonso

Nel corso delle prossime puntate della soap opera, Laura non vorrà ascoltare le parole di Mendez, mentre Felipe si proporrà addirittura di testimoniare contro la moglie. Genoveva, a questo punto, approfitterà di questa situazione per passare da vittima davanti al giudice.

Un clima teso che aumenterà ancora di più quando Alvarez Hermoso riuscirà a far dubitare il giudice dell'estraneità di Salmeron nell'omicidio di Marcia.

Tuttavia Velasco riuscirà a ribaltare la situazione a suo favore, battendo il rivale.

Intanto Genoveva continuerà ad assumere un atteggiamento da vittima in attesa della sentenza, mentre le colleghe di Laura appariranno deluse dal suo comportamento, tanto da voltarle le spalle, ma la donna non si lascerà intimidire dalle accuse delle serve.

Il giudice proclama Genoveva innocente, Felipe non si arrende

Il giorno seguente Ramon e Liberto accompagneranno Felipe in tribunale per ascoltare il verdetto. Qui il giudice proclamerà Genoveva innocente e quindi estranea all'omicidio di Marcia, lasciando stupito Alvarez Hermoso, che non crederà a ciò che ha sentito. L'avvocato, in più, danneggerà la sua reputazione scagliandosi come una furia contro Velasco davanti alla stampa.

Più tardi Mendez informerà Felipe di avere dei sospetti su Laura, in quanto conosce il suo passato. Per questo motivo il commissario si avvicinerà alla domestica per offrirle protezione. Tuttavia lei negherà di aver ricevuto qualsiasi pressione, mentre Felipe apparirà sempre più devastato, tanto da non avere nessuna intenzione di arrendersi.