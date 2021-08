Si riapre la stagione di Uomini e donne 2021/2022. Il popolare dating show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda a partire dal prossimo settembre in daytime su Canale 5 ma intanto sono cominciate le registrazioni ufficiali di questa nuova edizione. Sui social sono stati presentati anche i due tronisti maschi che si metteranno in gioco da settembre e le polemiche non sono mancate, al punto che in tanti hanno puntato il dito contro le scelte fatte dalla produzione del dating show Mediaset.

È già polemica per i nuovi tronisti di Uomini e donne 2021/22

Nel dettaglio, le registrazioni di Uomini e donne sono già cominciate e durante i primi appuntamenti c'è stata la presentazione ufficiale dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco durante la prima parte della stagione televisiva.

Trattasi di Joele Milan, 26 anni, originario della provincia di Venezia, il quale ha raccontato di essere stato tradito dalla sua fidanzata con uno dei suoi migliori amici. Joele si è presentato con la sua schiera vistosa di tatuaggi ma ammettendo di essere un ragazzo semplice.

Il secondo tronista di questa edizione, invece, si chiama Matteo arriva da Roma e si è definito "una testa calda". Matteo ha ammesso di non fregarsene del giudizio della gente e di voler fare sempre di testa sua, aggiungendo poi di essere cresciuto in una famiglia umile e ringraziando i genitori per i tanti sacrifici fatti.

I fan si chiedono che fine abbia fatto l'elettricista annunciato da Maria

Sta di fatto che, la presentazione social dei dei nuovi tronisti di Uomini e donne non è stata accolta positivamente dai cari fan del programma.

In tanti hanno puntato il dito contro i nuovi tronisti, ritenendo che la redazione farebbe delle scelte sbagliate e chiedendosi poi che fine abbia fatto l'elettricista di cui aveva parlato la conduttrice qualche tempo fa.

In una recente intervista, infatti, Maria De Filippi disse che quest'anno ci sarebbero stati dei cambiamenti nel cast di Uomini e donne e che stavano cercando dei tronisti semplici, umili e che non fossero interessati alla "carriera social" da influencer.

'Tutti uguali', sbottano i fan di Uomini e donne sui nuovi tronisti

"Che fine ha fatto l'elettricista detto da Maria? Avremmo creduto più se aveste scritto: esiste Babbo Natale", ha polemizzato uno spettatore del programma che non crede nella semplicità di questi due nuovi tronisti,

"Un altro montato, ma per favore. Ma tutti uguali sono fatti?", ha scritto ancora un altro commentatore in merito alla presenza di Joele e Matteo in trasmissione.

"Sento nell'aria odore di influencer pronti a vendere prodotti per il fisico su Instagram come gli altri", ha sentenziato un altro fan social di Uomini e donne.