La nuova edizione di Uomini e donne sta per tornare in onda su Canale 5 e la data ufficiale della prima puntata è lunedì 13 settembre. Nel frattempo, negli studi televisivi di Roma sono già iniziate le prime riprese del programma di Maria De Filippi. Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 agosto sono state fatte le registrazioni delle puntate che andranno in onda a settembre, mentre nelle giornate del 30 e 31 agosto ci saranno ulteriori registrazioni. Gli occhi saranno puntati su Gemma Galgani che ha deciso di rinnovare il look, rifacendosi il seno.

Nel parterre over, oltre alla dama torinese, hanno scelto di tornare in televisione a cercare l'amore anche Ida Platano e Isabella Ricci.

Uomini e Donne: il 30 e il 31 agosto le registrazioni della nuova stagione

In base alle indiscrezioni trapelate sui social, il 30 e il 31 agosto sono previste la terza e la quarta registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato in rete, non è stata diffusa nessun altro indizio per capire se verrà dato spazio al trono classico o al trono over ma, essendo previste due giornate, è ipotizzabile che ci sia spazio sia per i single del parterre, sia per i tronisti, come avvenuto qualche giorno fa.

Uomini e Donne: grande attesa per il ritorno di Gemma Galgani

Nelle giornate del 24 e 25 agosto, infatti, sono state fatte le prime due registrazioni delle nuove puntate del dating show di Maria De Filippi e una delle protagoniste è stata Gemma Galgani. Il ritorno della dama torinese nella trasmissione di Canale 5 ha suscitato discussioni in studio a causa della scelta intrapresa dalla single piemontese.

Durante la pausa estiva, infatti, Gemma ha deciso di rifarsi il seno, suscitando le critiche da parte di Tina Cipollari. Non è escluso, pertanto, che anche nelle prossime registrazioni, l'opinionista di Uomini e Donne dia del filo da torcere a Galgani, con i suoi commenti per l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta.

Anticipazioni Uomini e Donne: Isabella e Ida cercano l'amore

Fra i volti noti del parterre over hanno scelto di tornare in studio anche per la nuova edizione del dating show di Canale 5, anche Ida Platano e Isabella Ricci. Entrambe le dame si metteranno nuovamente in gioco per trovare un compagno. Oltre alla presenza della parrucchiera bresciana e dell'imprenditrice romana, fra i cavalieri è confermata la presenza di Biagio. Per il trono classico, invece, per la prima volta c'è la presenza di una tronista transessuale che ha scelto di cercare l'amore in tv. Non resta pertanto che attendere il 30 e 31 agosto, per scoprire le anticipazioni sulle vicende sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne.