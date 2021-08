Grandi novità per Sabrina Ghio, l'ex tronista di Uomini e donne che nello studio della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, non era riuscita a trovare l'amore della sua vita. A distanza di un po' di tempo dalla fine di quell'esperienza, Sabrina ha ritrovato la felicità e la serenità al fianco di Carlo, diventato a tutti gli effetti l'uomo della sua vita. E, in queste ultime ore, l'ex tronista Sabrina ha voluto condividere con i suoi numerosissimi fan la gioia provata nel momento in cui il fidanzato Carlo le ha chiesto ufficialmente di sposarlo e diventare così sua moglie.

L'ex tronista di Uomini e donne, Sabrina Ghio, si sposa: l'annuncio social

Nel dettaglio, Sabrina si è ritrovata al centro di una inaspettata sorpresa che, il suo compagno Carlo, ha scelto di organizzarle in occasione del compleanno.

Il 3 agosto, durante la festa di compleanno di Sabrina, Carlo l'ha letteralmente meravigliata nel momento in cui durante un ballo romantico sulle note del brano "Abbracciame", si è inginocchiato per chiederle ufficialmente di sposarlo.

Una proposta di matrimonio che ha fatto scoppiare in lacrime l'ex tronista di Uomini e donne, come testimoniato dai video e dagli scatti che lei stessa ha scelto di condividere su Instagram in queste ore.

'Come in una favola', scrive Sabrina Ghio in lacrime per la proposta di matrimonio

"Come in una favola. È e sarà sempre si", ha scritto Sabrina come didascalia del suo post social con il quale ha annunciato la notizia delle nozze con Carlo con tanto di hashtag "moglie e marito".

Al momento, però, non si hanno ancora altri dettagli su quando verrà celebrato il fatidico matrimonio dell'ex protagonista di Uomini e donne, la quale prima di approdare nel dating show di Maria De Filippi, era stata anche tra le allieve di una precedente edizione di Amici in onda su Canale 5.

Un momento di grande gioia per Sabrina Ghio che, proprio nell'ultimo periodo, aveva raccontato sui social la sua lotta contro il tumore.

L'annuncio di Sabrina Ghio sulla malattia

Lo scorso giugno, l'ex tronista aveva raccontato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale.

Sabrina, in quell'occasione, non ha nascosto la sua immensa paura nel momento in cui ha ricevuto la telefonata del medico che le ha dato la triste notizia.

Nonostante tutto, però, Sabrina non ha mai perso il suo sorriso e ha affrontato anche questo periodo di difficoltà a testa alta, pronta a combattere per ritrovare di nuovo la serenità e la felicità, accanto alla sua piccola Penelope (la bambina avuta da una precedente relazione sentimentale) e al suo futuro sposo Carlo.