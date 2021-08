Prosegue gli appuntamenti con le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022. Le anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi, rivelano che la trasmissione è ripartita ufficialmente e anche quest'oggi 31 agosto, i protagonisti del trono classico e del trono over, torneranno in studio per le riprese delle nuove puntate. Per vederle in onda, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che la messa in onda della prima puntata di questa stagione è prevista soltanto il prossimo lunedì 13 settembre.

Riparte Uomini e donne 2021/2022: nuova registrazione il 31 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che anche quest'anno Maria De Filippi ha scelto di giocare d'anticipo e di cominciare a registrare la trasmissione diverse settimane prima.

Martedì 31 agosto è in programma una nuova registrazione di Uomini e donne che sarà la quarta di questa edizione.

La conferma ufficiale è arrivata sui social, dove l'opinionista Gianni Sperti ha postato degli scatti nei camerini del programma e subito dopo il video di un siparietto comico con la sua amica Tina Cipollari.

Entrambi, infatti, sono stati riconfermati anche in questa nuova stagione del dating show dei sentimenti Mediaset, che appassiona una media di circa tre milioni di fedelissimi al giorno.

Nuove esterne per i 4 tronisti di U&D

L'attesa per questa nuova registrazione di Uomini e donne del 31 agosto è alta: gli spettatori e fan del programma, infatti, sono curiosi di scoprire cosa sta succedendo ai quattro nuovi tronisti di questa edizione, che sono stati scelti dalla produzione per mettersi in gioco.

Come andranno le nuove esterne di questa settimana?

Le prime indiscrezioni sulle registrazioni che ci sono state nei giorni scorsi, rivelano che non mancheranno fin dal primo momento le sorprese: sembrerebbe, infatti, che i due tronisti di quest'anno si sarebbero invaghiti entrambi delle stesse pretendenti.

Riflettori ben puntati anche sul percorso della dama torinese Gemma Galgani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questa nuova edizione di Uomini e donne, ha confessato di essersi rifatta il seno.

Gemma Galgani super-star a Uomini e donne 2021/2022

Questa estate, Gemma ha scelto di dare un cambiamento significativo al suo corpo e per questo motivo si è rivolta ad un chirurgo estetico per poter fare un'operazione al décolleté.

Il risultato finale è stato sorprendente e nel corso delle prime registrazioni del programma di Canale 5, non sono mancati gli attacchi da parte di Tina Cipollari, che ha polemizzato contro la dama torinese.

Gemma, però, va avanti per la sua strada incurante delle critiche e dopo l'operazione al seno, spera di poter trovare il suo principe azzurro in trasmissione.