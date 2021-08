Grande attesa per la prossima edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, che tornerà in onda da metà settembre in poi su Canale 5. Le anticipazioni sulle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende dei protagonisti del trono over ma, soprattutto, ci sarà spazio per le novità legate ai tronisti che si metteranno in gioco nel corso di questa stagione. In attesa delle prime registrazioni ufficiali, è partito il toto-nomi su chi parteciperà al programma Mediaset e tra questi spicca anche il nome di Tommaso Eletti, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Retroscena nuovi tronisti Uomini e donne: ecco i nomi favoriti

Nel dettaglio, le indiscrezioni sulla nuova stagione di Uomini e donne 2021/2022, rivelano che tra i candidati al ruolo di tronista, a partire dal mese di settembre, spicca il nome di Tommaso Eletti, che quest'anno ha preso parte all'ultima edizione di Temptation Island.

La love story con la sua fidanzata Valentina è giunta al capolinea al termine del falò finale e, sebbene lui abbia cercato di riconquistarla in tutti i modi, lei sembra essere disposta a voltare pagina definitivamente.

Proprio in queste ultime ore, Valentina è stata paparazzata in compagnia di un giovane tentatore che ha conosciuto proprio durante l'esperienza nel villaggio delle tentazioni e con il quale ci sarebbe del tenero.

Tommaso Eletti: da Temptation Island al trono di U&D?

E così, per Tommaso si apre la possibilità di poter partecipare alla prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre su Canale 5.

La trattativa andrà in porto oppure no? Lo scopriremo nelle prossime ore, dato che il nome di Tommaso era anche tra quelli della prossima edizione del Grande Fratello Vip 6, in onda sempre da settembre in poi su Canale 5.

E poi ancora nel toto-nomi dei prossimi tronisti di Uomini e donne spicca anche il nome di Matteo Ranieri, l'ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi, che venne scelto dalla tronista Sophie Codegoni, che quest'anno dovrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6.

Tra i candidati al trono spicca anche Matteo Ranieri, ex di Sophie

Una love story durata poco, dato che i due si sono detti addio poche settimane dopo il fidanzamento e adesso per Matteo potrebbe essere giunto il momento di voltare pagina e di mettersi a cercare di nuovo l'amore in trasmissione.

Occhi puntati anche su Eugenia Rigotti: la studentessa trentina, anche lei protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne come corteggiatrice, potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco, questa volta però nelle vesti di tronista del programma sentimentale di Canale 5.