Mancano poche settimane al ritorno in tv di Uomini e donne 2021/2022. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà a tener compagnia al pubblico del pomeriggio di Canale 5 con le nuove vicende dei tronisti e dei protagonisti del trono over, che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. In questi giorni è scattato il toto-nome su chi ci sarà in studio e tra quelli venuti fuori vi è anche Jack Ranieri, fratello di Matteo Ranieri, che lo scorso anno fu uno dei corteggiatori di Sophie Codegoni.

Le prime anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne 2021/22 rivelano che anche quest'anno le registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi cominceranno verso fine agosto. Al momento, la data indicata come quella della prima registrazione ufficiale di questa edizione è domenica 29 agosto, ma non c'è ancora l'ufficialità al 100%.

Quest'anno Maria De Filippi ha scelto ancora una volta di stupire il suo affezionato pubblico di spettatori, motivo per il quale punterà sulla prima tronista trans della storia di Uomini e donne, che si metterà in gioco per cercare la sua anima gemella.

Non è la prima volta che la conduttrice manifesta la sua apertura mentale, dato che già un po' di anni fa era andata controcorrente nel momento in cui scelse di aprire le porte del suo programma al primo tronista gay della storia del programma Mediaset.

Il fratello di Matteo Ranieri candidato al trono

Ma chi siederà quest'anno sul trono di Uomini e donne? Le indiscrezioni sul toto-nomi non mancano e in queste ore è spuntato quello del giovane Jack Ranieri, famoso per essere il fratello di Matteo Ranieri, volto ben noto al pubblico della trasmissione di Canale 5.

Lo scorso anno, infatti, Matteo Ranieri si mise in gioco nelle vesti di corteggiatore: dopo aver conquistato il cuore della tronista Sophie Codegoni, i due scelsero di viversi fuori dagli studi televisivi Mediaset, ma la loro storia d'amore naufragò dopo appena un mese di frequentazione.

Davide Basolo dopo Temptation sbarca come tronista a Uomini e donne?

In un primo momento si era parlato anche di un possibile approdo dello stesso Matteo sul trono di Uomini e donne ma in queste ore si vocifera che a sbarcare nella trasmissione di Maria De Filippi, possa essere suo fratello.

E poi ancora nel toto-nomi per i nuovi tronisti della stagione 2021/22 spunta anche quello di un protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Trattasi di Davide Basolo, che in passato fu anche corteggiatore a Uomini e donne. Sul web e sui social non si esclude un suo coinvolgimento nella prossima edizione del dating show dei sentimenti, anche se i fan della trasmissione non sarebbero proprio lieti di vederlo in questa nuova veste, ritenendolo un po' troppo "costruito".