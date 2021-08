Le vicende di Upas si tingeranno presto di giallo e la protagonista della vicenda sarà Susanna Picardi. La giovane avvocatessa, come rivelano le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre, verrà aggredita da un misterioso uomo e dovrà lottare per la sua vita. L'aggressione subita dalla donna, rischierà di creare gravi problemi a Niko. Nel frattempo, Silvia continuerà a vivere una doppia vita divisa tra Michele e Giancarlo mentre Rossella si preparerà al concorso per la specializzazione. Intanto, Fabrizio farà una sorpresa ad Alice e Jimmy sarà sempre più invaghito di Cristina.

Infine, Serena farà una scoperta che non le farà per nulla piacere.

Upas, trame 30 agosto-3 settembre: Susanna viene aggredita

Le anticipazioni Upas inerenti le puntate in onda dal 30 agosto al 3 settembre, rivelano che Niko sarà totalmente in crisi in seguito ad una dichiarazione di Susanna al punto tale che si confronterà con Angela, in modo da capire cosa voglia realmente. Nel frattempo, Rossella si preparerà ad affrontare il concorso per la specializzazione post laurea mentre Silvia vivrà la sua doppia vita tra Michele e Giancarlo senza che nessuno possa rendersene conto. Intanto, Jimmy sarà sempre più invaghito di Cristina, ma non si renderà conto che i suoi sentimenti non sono ricambiati dalla piccola Ferri.

Poco dopo, Susanna verrà aggredita e la terribile notizia giungerà a Palazzo Palladini e ovviamente tutti i vicini si stringeranno intorno a Niko che sarà molto scosso da quanto accaduto alla sua ex così come suo padre Renato. Nel frattempo, Rossella sarà pronta ad affrontare il concorso di specializzazione ed avrà il sostegno di Ornella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poco dopo, Fabrizio deciderà di fare una sorpresa ad Alice e Marina prima della partenza della ragazzina per Londra.

Upas, spoiler 30 agosto-3 settembre: Susanna lotta tra la vita e la morte

Filippo, dopo l'incontro con Viviana, prenderà un'iniziativa inaspettata e sorprendente sul conto della giovane non dando ascolto ai consigli di suo padre Roberto.

Nel frattempo, le condizioni di salute di Susanna desteranno preoccupazione nei medici che l'hanno in cura mentre l'ispettore Torre indagherà su quanto accaduto all'avvocatessa concentrandosi sulle sue recenti frequentazioni. Nel frattempo, Alice ripartirà per Londra mentre Fabrizio proverà in tutti i modi a recuperare il suo rapporto con Marina.

I due, infatti, nell'ultimo periodo sono apparsi piuttosto in crisi per via dei rispettivi problemi lavorativi e la vicinanza della Giordano con Roberto Ferri. Poco dopo, Serena e Irene terminate le vacanze, torneranno a Palazzo Palladini, ma il ritorno non sarà per nulla piacevole a causa di un incontro casale ed inatteso. Nel frattempo, Ferri sarà sempre più preoccupato per il comportamento assunto da Filippo mentre Samuel sempre più disperato cercherà conforto in Guido.

Upas: Serena fa una scoperta sconvolgente

Nei prossimi episodi di Upas, Serena, al rientro dalle vacanze con Irene, ha incontrato casualmente Viviana ed ha scoperto che la giovane con cui Filippo ha avuto un flirt qualche tempo fa durante il suo soggiorno a Formentera, è stata assunta nell'azienda di chartering. Cirillo, sarà convinta che sia stata Roberto ad assumerla e così deciderà di affrontarlo, ma finirà per fare una scoperta ancor più sconvolgente.

Che sia stato in realtà, Filippo a darle il posto di lavoro?. Poco dopo, Samuel parlerà con Guido e finirà per convincersi di non avere amici e persino che Silvia voglia licenziarlo. Infine, l'aggressione subita da Susanna, la quale lotterà tra la vita e la morte, rischierà di portare dei grossi problemi a Niko.