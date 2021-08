Continua su Rai 3 la programmazione della soap Un posto al sole che viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda dal 23 al 27 agosto, Alberto Palladini dichiarerà il suo amore a Clara, e quest'ultima comincerà a riflettere sulla mossa fatta dall'ex fidanzato.

Fabrizio si infurierà con Alice che ha pubblicato un'anteprima dello spot pubblicitario della pasta Rosato, mentre Filippo continuerà a pensare a Viviana Carlino.

Filippo ragionerà se rispondere a Carlino e se raggiungere Serena e Irene

Nella puntata di Un Posto al sole che andrà in onda lunedì 23 agosto, un piccolo errore di Patrizio rischierà di mettere in pericolo il piccolo Federico.

Intanto Filippo vivrà un momento di crisi, poiché Viviana Carlino gli invierà una email da lui non attesa. Fabrizio sarà impegnato nella realizzazione di uno spot pubblicitario per la pasta Rosato, mentre Marina si preparerà per ricevere una piacevole visita.

Nell'episodio di martedì 24 agosto, quanto successo a Federico porterà a delle inevitabili frizioni nei legami tra Patrizio e i suoi familiari, sulla storia d'amore tra il ragazzo e Clara, e nel rapporto tra quest'ultima e Alberto. Nel frattempo, Filippo rifletterà se raggiungere o meno Serena e Irene in vacanza, e se rispondere alla email di Carlino. In tutto questo, l'organizzazione dello spot determinerà molte sorprese e dei nervosismi, in particolare con Marina.

Alice pubblica un'anteprima dello spot della pasta Rosato

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 25 agosto, Ornella e Raffaele tranquillizzeranno Patrizio e Clara, ma Palladini stupirà l'ex fidanzata con un gesto a sorpresa. Serena sarà triste perchè non è riuscita a trovare il modo per fare riavvicinare il marito a lei, mentre quest'ultimo sarà sempre più colpito da Viviana.

Fabrizio si infurierà con Alice quando scoprirà che la giovane ha divulgato un video del backstage della pubblicità della pasta Rosato.

La puntata di giovedì 26 agosto non andrà in onda, poiché su Rai 3 verrà trasmessa, a partire dalle ore 20, la gara tra la nazionale femminile italiana e quella della Svizzera. La sfida è valida per gli Europei 2021 di volley.

Silvia non sa chi scegliere tra Michele e Giancarlo

In base agli spoiler di venerdì 27 agosto, dopo aver concluso le vacanze estive con Michele, Silvia sarà pronta a tornare a Napoli. Ad attendere la donna ci sarà Giancarlo. Intanto Clara si troverà in difficoltà di fronte alla dichiarazione d'amore di Alberto, avvenuta proprio quando Patrizio aveva deciso di dare una sterzata seria alla loro relazione. Inoltre Jimmy continuerà a pensare a Cristina, mentre Bianca si troverà in un momento difficile.

Renato proverà un forte risentimento nei confronti di Susanna dopo un incidente avvenuto allo studio. La ragazza si troverà faccia a faccia con Niko, e a quest'ultimo rivelerà una cosa che lo lascerà senza parole.

Silvia non saprà chi scegliere tra Michele e Giancarlo, e il confronto con l'amica Mariella non si rivelerà risolutore. Infine Angela e Franco saranno preoccupati per Bianca, la quale non mostrerà alcun interesse per le questioni d'amore.