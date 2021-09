Tra i concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip 6, spicca anche il giornalista sportivo Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta, che quest'anno ha accettato di mettersi in gioco all'interno della casa più spiata. In queste ore, però, la presenza di Amedeo Goria non è passata affatto inosservata ed ha scatenato già accese polemiche sul web e sui social. In tantissimi, infatti, non hanno gradito il fatto che Goria abbia trascorso gran parte della sua prima mattinata nella casa, sempre in mutande.

Grande Fratello Vip, Goria sempre in mutande

Nel dettaglio, quasi dimenticandosi del fatto di essere in diretta 24 ore su 24 sia in televisione che in streaming online, Amedeo Goria ha trascorso tutta la mattinata passeggiando in casa in mutande, quasi come se fosse realmente a casa sua.

Un dettaglio che non è passato inosservato ai tantissimi spettatori che, da oggi, hanno cominciato a seguire la diretta del reality show sia in tv che in streaming.

In moltissimi, infatti, hanno sottolineato il fatto che l'ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, abbia trascorso gran parte della mattinata senza indossare i pantaloni, ribadendo che si tratterebbe di una mancanza di rispetto anche nei confronti degli spettatori da casa.

Esplode già la polemica social su Amedeo Goria al GF Vip

"Amedeo Goria ancora in mutande, io sinceramente non lo reggo", ha scritto un utente social che stava seguendo la diretta live dalla casa di Cinecittà.

"Certo che passare da Pierpaolo in costume a Goria in mutande...", ha scritto un altro commentatore social del GF Vip, facendo un paragone con il super-palestrato Pretelli, protagonista della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Nella lista della spesa includete anche un pantalone per Goria", ha suggerito un altro spettatore sui social.

'Una cosa orrida', sbottano i commentatori social del GF Vip contro Goria

"Goria che gira per casa in mutande, dimenticandosi di essere in diretta nazionale, è una delle cose più orride mai viste", ha sentenziato ancora un altro commentatore sui social, puntando duramente il dito contro il papà di Guenda Goria, protagonista della passata edizione del Grande Fratello Vip.

Solo nel corso del pomeriggio, Amedeo Goria si è reso conto di aver un po' esagerato con lo stare in mutande ed è corso ai ripari mettendo dei pantaloni, proprio come tutti gli altri maschietti che da ieri sera popolano la casa più spiata d'Italia.

Intanto, la puntata d'esordio è andata molto bene dal punto di vista auditel, con una media che ha per poco sfiorato la soglia dei 3 milioni di spettatori e uno share che ha toccato il muro del 20,70% durante la lunga serata.