Al via Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che dal 19 settembre ha aperto le porte ai nuovi talenti pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura. Tra i concorrenti che si sono presentati ai provini, e che sono stati scelti come allievi della scuola, c'è anche Luca D'Alessio, in arte LDA, noto per essere il figlio di Gigi D'Alessio. La sua presenza nel cast del talent show non è passata inosservate e lo stesso Luca ha scelto di replicare ad alcune accuse lanciando una frecciatina social.

Il figlio di Gigi D'Alessio entra nel cast della scuola di Amici 2021/2022

Nel dettaglio, nel momento in cui Luca si è presentato ad Amici 21, dopo l'esibizione, non è stato osannato dalla prof Anna Pettinelli, che lo ha sonoramente bocciato, ritenendo che il genere musicale da lui proposto sia ormai ampiamente fuori moda.

Tuttavia Rudy Zerbi non l'ha pensata allo stesso modo. Il prof di canto, infatti, ha scelto di dare una chance a Luca D'Alessio e l'ha così accolto nella schiera dei suoi allievi di questa edizione.

Critiche verso Luca D'Alessio, nuovo concorrente di Amici 21

Luca D'Alessio, quindi, è entrato a far parte ufficialmente del cast di Amici 21 ed ha ottenuto il suo banco all'interno della scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

Una presenza che non è passata inosservata neppure sui social. Sul web, infatti, ci sono state un po' di critiche e polemiche nei confronti del figlio di Gigi D'Alessio e non sono mancate neppure le accuse di chi sostiene che sia "raccomandato".

Il nuovo allievo di Amici 21 però, nonostante la sua giovane età, ha voluto subito replicare sui social e sul profilo Instagram ha pubblicato una storia che è apparsa come una vera frecciatina rivolta nei confronti degli hater che hanno messo in discussione il suo talento e la sua bravura, prima ancora di vederlo all'azione.

La frecciatina social di Luca D'Alessio dopo le critiche

"Mai giudicare il libro dalla copertina...", ha scritto Luca D'Alessio in una delle sue ultime storie su Instagram.

Una frase chiara e diretta con la quale il giovane allievo della scuola di Amici ha voluto mettere a tacere tutti i pregiudizi che circolano sul suo conto in queste ore.

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso del figlio di D'Alessio nella scuola di Amici, nel corso della prima puntata di questa edizione c'è stato spazio anche per un toccante omaggio a Michele Merlo, il giovane cantante ed ex allievo della scuola, venuto a mancare questa estate a soli 28 anni.