La voce che ha impazzato sul web nelle scorse settimane, si è rivelata fondata: la prima puntata della nuova edizione di Amici si è aperta con un toccante omaggio a Michele Merlo, l'ex allievo che è venuto a mancare a giugno scorso per motivi di salute. Amedeo Venza anticipa che i ballerini del cast hanno danzato sulle note del brano Aquiloni, mentre in studio venivano trasmesse le immagini più belle di Mike Bird nella scuola.

Il toccante ricordo del talento di Amici

Oggi, mercoledì 15 settembre, è stato registrato il primo speciale della nuova edizione di Amici, quello che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 19.

Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi tv, fanno sapere che Maria De Filippi ha aperto la puntata ricordando un ragazzo che è venuto a mancare durante l'estate a causa di una leucemia fulminante.

Tra le Stories che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram in queste ore, spicca quella contenente i primi spoiler sull'appuntamento nel quale è stata formata la classe 2021/2022.

"È con grande emozione che vi comunico che oggi, durante la prima puntata di Amici, c'è stato un toccante ricordo dedicato al nostro Mike Bird", ha fatto sapere l'influencer tramite il suo profilo personale.

I dettagli che il pugliese ha riportato sulla registrazione odierna del talent-show, informano i curiosi del fatto che i ballerini del cast hanno interpretato una coreografia sulle note di Aquiloni, una delle più belle canzoni di Michele.

"Dietro scorrevano le immagini più belle di Merlo", ha concluso l'uomo nel messaggio che sta emozionando i fan del programma e non solo.

Attesa per la nuova classe di Amici

Nel tardo pomeriggio del 15 settembre, devono ancora trapelare le anticipazioni dettagliate della prima puntata di Amici. Quella che ha lanciato Amedeo Venza sui social network, è solo una delle tante informazioni che trapeleranno dagli studi tv dove è stato registrato il primo speciale della nuova edizione del talent-show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'appuntamento in questione sarà trasmesso su Canale 5 domenica 19: per due settimane, infatti, il format di Maria De Filippi abbandonerà la collocazione del sabato per andare incontro alla rete. Sono stati i dirigenti Mediaset a chiedere alla produzione di Amici di andare in onda la domenica pomeriggio al posto di Scene da un matrimonio, nuovo programma con Anna Tatangelo non ancora pronto.

In serata, dunque, emergeranno tutti gli spoiler sulla puntata con la quale la storica trasmissione debutterà sul piccolo schermo tra pochi giorni: dai nomi degli allievi a quelli dei sei professori della commissione interna.

Alcuni ex alunni alla prima di Amici 21

Amedeo Venza ha anche anticipato che alla prima registrazione di Amici 21 hanno partecipato alcuni allievi dell'anno scorso.

L'influencer ha informato i fan del talent-show che ad accogliere i nuovi alunni della scuola sono stati Giulia Stabile (promossa al ruolo di professionista), Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo.

Un po' a sorpresa, non hanno preso parte al primo speciale della nuova stagione altri amatissimi protagonisti di qualche mese fa.

Sangiovanni, Serena, Martina, Tancredi e Rosa non erano presenti alle riprese dell'appuntamento che andrà in onda su Canale 5 domenica prossima, a partire dalle ore 14 ed eccezionalmente non di sabato.

L'edizione 2021/2022 di Amici, dunque, si aprirà con un toccante ricordo di Michele Merlo (scomparso a giugno per seri motivi di salute) e proseguirà con il ritorno in studio di alcuni ex allievi. Maria De Filippi, poi, farà i nomi dei talenti che comporranno la nuova classe e svelerà se Raimondo Todaro è un professore di quest'anno oppure no.