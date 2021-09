La scuola di Amici sta per accogliere i nuovi allievi, quelli che animeranno l'edizione numero 21. I promo che stanno andando in onda sulle reti Mediaset e anche sul web, anticipano la data ufficiale della prima puntata: sabato 18 settembre. In realtà, lo speciale in cui saranno presentati i talenti e i professori con ogni probabilità verrà registrato mercoledì 15, ovvero tre giorni prima rispetto a quando sarà proposto ai telespettatori su Canale 5.

Spoiler sull'esordio della nuova edizione di Amici

Manca meno di una settimana al ritorno del talent-show più longevo della televisione: la nuova edizione di Amici, infatti, debutterà su Canale 5 tra pochissimi giorni, ma sul web sono già disponibili le prime anticipazioni.

Una pagina Instagram che regala spesso spoiler sui format di Maria De Filippi (soprattutto Uomini e Donne), fa sapere che lo speciale che andrà in onda sabato 18 settembre non sarà in diretta.

Maria De Filippi, dunque, ha deciso di affidarsi ancora una volta alle sicurezze che regalano le registrazioni, ovvero quegli appuntamenti che conduce qualche giorno prima rispetto a quando vengono trasmessi sul piccolo schermo (l'anno scorso anche il prime time non era live).

La puntata in cui saranno ufficializzati i nuovi allievi e i sei professori della commissione interna, dunque, avrà luogo mercoledì 15 settembre, perciò già da quella sera saranno disponibili sul web gli spoiler di tutto quello che accadrà in studio.

Maria De Filippi punta ancora su Amici registrato

La pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover", dunque, qualche ora fa ha anticipato: "La prima puntata di Amici sarà registrata mercoledì 15 settembre e la messa in onda è prevista per sabato prossimo".

Il fatto che il primo speciale della nuova edizione del talent-show non sarebbe stato in diretta, lo si vociferava da giorni.

Maria De Filippi, infatti, ha scelto di puntata solo su programmi registrati in questa prima parte di stagione tv: anche Uomini e Donne e Tu sì que vales non saranno in diretta nei prossimi mesi, esattamente come il format che permette a giovani cantanti e ballerini di fare della loro più grande passione una professione.

A breve, dunque, in rete inizieranno a circolare le anticipazioni dettagliate di quello che succederà in studio nel giorno in cui Amici 21 debutterà davanti al pubblico dopo pochi mesi d'assenza: la finale della passata stagione, infatti, c'è stata all'inizio di giugno e ha visto trionfare la 19enne Giulia Stabile.

Il cast di Amici tra ufficialità e incertezze

L'attesa dei fan di Amici, sta per terminare: mercoledì 15 settembre sarà svelato il cast completo della ventunesima edizione.

Ad oggi, domenica 12, si conoscono solamente i nomi di cinque professori su sei e di tutti i membri del corpo di ballo. A proposito dei professionisti che dimostreranno le coreografie che poi dovranno eseguire i ragazzi della scuola, si sa che l'unica new entry è Giulia Stabile. La vincitrice della scorsa edizione affiancherà veterani come Elena D'Amario, Simone Nolasco, Giulia Pauselli e il rientrante Andreas Muller.

Per quanto riguarda i docenti della commissione interna, resta un'incognita colui/lei che prenderà il posto di Lorella Cuccarini.

La soubrette ha sostituito Arisa come insegnante di canto, perciò qualcuno dovrà rimpiazzarla nel ballo. L'unico candidato a questo ruolo, al momento è Raimondo Todaro, che poco tempo fa ha ufficializzato il suo addio a Ballando con le Stelle dopo 16 anni. La presenza del maestro di latino-americano al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, però, non è ancora stata confermata da Maria De Filippi.