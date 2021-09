La nuova edizione di Amici ha esordito lo scorso 19 settembre in una giornata insolita: anziché il sabato, il talent-show ha fatto compagnia ai telespettatori la domenica pomeriggio. Questa scelta si è rivelata vincente perché Canale 5 ha vinto la gara di ascolti con Rai 1 anche grazie a Verissimo, per questo i vertici di rete starebbero pensando di lasciare questa "accoppiata" per tutta la stagione, spostando la novità Scene da un matrimonio al primo pomeriggio a partire da inizio ottobre.

Rumor su un importante cambiamento per Amici

Tre milioni e mezzo di spettatori e il 20% di share: sono questi i numeri che ha fatto registrare Amici al debutto assoluto alla domenica pomeriggio.

La puntata che è stata trasmessa lo scorso 19 settembre, infatti, ha preceduto la seconda stagionale di Verissimo, anch'essa trasmissione di grande successo di Canale 5.

Visti gli ottimi ascolti che la prima rete Mediaset ha ottenuto lo scorso weekend (battendo dopo anni sia Domenica In che A ruota libera), gli addetti ai lavori starebbero pensando di confermare questo palinsesto anche nei mesi che verranno.

Inizialmente, infatti, il talent-show di Maria De Filippi sarebbe dovuto andare in onda in un giorno diverso dal sabato per sole due settimane, il tempo necessario per mettere a punto gli ultimi dettagli del nuovo programma Scene da un matrimonio. Dal 3 ottobre, infatti, il format condotto da Anna Tatangelo avrebbe dovuto esordire la domenica prima dell'appuntamento con Silvia Toffanin, mentre Amici sarebbe tornato nella sua solita collocazione settimanale.

Successo per il 'duo' Amici e Verissimo

La ventunesima edizione di Amici, dunque, potrebbe andare in onda la domenica pomeriggio per tutto l'anno: i vertici Mediaset, rappresentati da Pier Silvio Berlusconi, starebbero pensando all'eventualità di confermare l'accoppiata con Verissimo per provare a contrastare Rai 1 dopo anni di sconfitte.

Qualora il talent-show fosse confermato prima di Verissimo, vorrebbe dire che Scene da un matrimonio prenderà il suo posto al sabato pomeriggio, una fascia oraria con forse meno concorrenza per il nuovo programma affidato alla conduzione di Anna Tatangelo.

Il 26 settembre, comunque, su Canale 5 saranno trasmesse due nuove puntate dei format di Maria De Filippi e di Silvia Toffanin, le uniche che sono riuscite a "fermare" Mara Venier e la sua Domenica In di grande successo.

Le novità nella scuola di Amici

La scuola di Amici ha ufficialmente riaperto i battenti: pochi giorni fa, Maria De Filippi ha accolto i ragazzi che animeranno le puntate della nuova edizione, ovvero i cantanti e i ballerini che sono riusciti a conquistare la fiducia di almeno un professore del cast.

A proposito degli insegnanti, sono stati ancora una volta loro i protagonisti dello speciale nel corso del quale si è formata la classe 2021/2022: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno bisticciato spesso, così come Alessandra Celentano e la new entry Raimondo Todaro.

Alcuni docenti, poi, hanno subito richiesto dei confronti diretti tra aspiranti allievi oppure sfide per decidere se un talento merita oppure no un banco.

Il secondo appuntamento con Amici 21 sarà trasmesso su Canale 5 domenica 26 settembre ma dovrebbe essere registrato con qualche giorno d'anticipo, probabilmente giovedì 23.

Il pubblico, dunque, sta per essere aggiornato sui progressi che hanno fatto gli alunni dopo la prima settimana di lezioni, ma anche su chi occuperà gli ultimi posti a disposizione nella scuola: Veronica Peparini dovrà scegliere tra due ballerini hip-hop, Todaro tra due danzatori di latino-americano.