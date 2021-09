Mercoledì 29 settembre è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 3 ottobre. Sul web sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, in primis gli esiti delle tante sfide che gli allievi hanno dovuto affrontare. Mirko e Kandy sono usciti sconfitti dagli scontri diretti con Dario e Giacomo, mentre Carola e Flaza hanno convinto i giudici esterni del loro talento. L'unico inedito che ha superato il test delle radio, è quello di Alex: niente da fare per Tommaso e Nicol.

Spoiler sul terzo appuntamento con Amici

Come hanno anticipato molti siti d'informazione, la puntata settimanale di Amici andrà sempre in onda di domenica: i vertici Mediaset hanno deciso di confermare la "staffetta" con Verissimo per cercare di contrastare il competitor di Rai 1.

Il terzo speciale della ventunesima edizione del talent-show di Maria De Filippi, dunque, sarà trasmesso in tv il 3 ottobre ma è stato registrato mercoledì 29 settembre, tant'è che in rete circolano già tutti gli spoiler su quello che è successo in studio.

Le notizie più interessanti, sono quelle sugli allievi che hanno dovuto lasciare la scuola a due settimane dall'inizio delle lezioni: Kandy, ad esempio, è stato messo in sfida da Rudy Zerbi contro Giacomo ed ha avuto la peggio, quindi ha lasciato il banco al compagno della categoria canto.

Un altro confronto che c'è stato ieri tra cantanti, è quello tra Flaza e Gea: la titolare ha convinto un giudice esterno interpretando il suo inedito "Malefica".

I confronti tra ballerini ad Amici 21

Anche nel ballo ci sono state due sfide: la prima si è consumata tra Carola e Dario. L'allieva seguita da Alessandra Celentano ha battuto l'aspirante allievo, ma Veronica Peparini si è esposta per chiedere che il giovane avesse subito un'altra possibilità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La professoressa di danza moderna, infatti, ha proposto un confronto immediato tra Dario e Mirko: quest'ultimo ne è uscito perdente e non ha nascosto la propria delusione. Prima di lasciare definitivamente la scuola, il ragazzo è stato premiato con una borsa di studio, mentre il suo rivale è diventato un titolare della classe 2021/2022.

Tutti i talenti, poi, si sono esibiti davanti al proprio insegnante e sono riusciti a riprendersi la maglia: Inder è stato criticato da Zerbi ma è piaciuto ad Anna, Mattia ha conquistato anche la maestra Celentano e Albe ha fatto breccia nel cuore del pubblico con un brano degli One Direction.

Informazioni sull'ultima registrazione di Amici

Un altro momento saliente della puntata di Amici che è stata registrata il 29 settembre, è quello che ha coinvolto i rappresentanti di alcune radio italiane.

Tre allievi, infatti, hanno fatto ascoltare i loro inediti a due esponenti di Radio 101 e RTL 102.5, avendo la concreta possibilità di essere passati a poche settimane dall'inizio del programma.

Tommaso e Nicol non hanno convinto, mentre Alex con "Sogni al cielo" ha ottenuto il parere positivo di Radio 101, che quindi trasmetterà il suo brano già a partire dai prossimi giorni.

L'unico ospite della giornata, è stata Anna Valle: l'attrice ha fatto promozione alla fiction "Luce dei tuoi occhi", che è attualmente in onda su Canale 5 con buoni risultati.

Ricapitolando, nel corso del terzo speciale sono stati eliminati il cantante Kandy (team Pettinelli) e il ballerino Mirko (team Celentano), mentre il danzatore Dario è entrato a far parte della squadra di Veronica e il cantautore Giacomo di quella di Rudy Zerbi.

Tutti gli allievi della classe sono stati confermati almeno fino alla prossima settimana, anche LDA che era stato sospeso per un comportamento poco rispettoso nei confronti di un produttore.