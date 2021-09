Grande attesa per le fiction Rai che saranno in onda nel 2022. Le anticipazioni rivelano come ci saranno un bel po' di titoli che ormai hanno conquistato il gradimento del pubblico e sono attesi con grande trepidazione. Uno su tutti è Mina Settembre 2, la fortunata serie televisiva con protagonista Serena Rossi che tornerà in onda dopo il boom di ascolti della prima stagione. Spazio anche al ritorno di Don Matteo 13 con Terence Hill e a "Doc" Luca Argentero.

Serena Rossi è Mina Settembre: la seconda stagione nel 2022 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction in programma per il prossimo 2022, rivelano che in prima serata tornerà l'appuntamento con Mina Settembre 2.

La protagonista Serena Rossi, in una recente intervista, ha confermato che questo autunno si dedicherà alle riprese degli episodi inediti della seconda stagione, che andranno in onda solo il prossimo anno in tv.

L'attrice napoletana, inoltre, sarà impegnata anche con un nuovo progetto destinato sempre alla prima serata di Rai 1. Si tratta de La Sposa, una serie ambientata nell'Italia degli anni '50, dove vestirà i panni di una giovane "sposa per procura".

Don Matteo 13: il ritorno della fiction nel 2022

Sempre il prossimo anno è previsto il ritorno in prime time di Don Matteo 13. La Serie TV dei record, con protagonista Terence Hill, quest'anno stupirà i propri telespettatori con una serie di importanti novità che riguarderanno in primis l'uscita di scena del protagonista maschile.

Terence Hill, infatti, ha annunciato e confermato la sua uscita di scena dal cast della fiction che avverrà proprio nel corso della tredicesima stagione.

Tra le new entry va segnalato l'arrivo di Raoul Bova: l'attore vestirà i panni di Don Massimo e sarà proprio lui il "prescelto" da Don Matteo per portare avanti le sue iniziative in parrocchia.

Occhi puntati anche sul ritorno in scena di Flavio Insinna, che vestirà i panni dell'indimenticabile Anceschi, ormai rimasto vedovo.

Doc-Nelle tue mani 2: confermata la serie con Luca Argentero

Le anticipazioni sulle fiction Rai del 2022, prevedono anche il ritorno in onda di Doc - Nelle tue mani 2, la fortunata serie medical di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Proprio in queste settimane, dopo la pausa estiva, il cast della serie è tornato di nuovo al lavoro per girare i restanti episodi che andranno a comporre questa seconda stagione.

Nel cast di Doc 2, è confermata la presenza di Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e del già citato Argentero, che continuerà a essere il protagonista intorno al quale ruoteranno le vicende degli altri personaggi della fiction.