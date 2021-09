Gli ascolti tv di giovedì 23 settembre, sono caratterizzati dalla prima sfida di questa stagione autunnale tra Star in the Star, lo show Mediaset condotto da Ilary Blasi che non ha debuttato proprio nel migliore dei modi e la fiction Fino all'ultimo battito con protagonista la coppia composta da Marco Bocci e Bianca Guaccero. La sfida auditel di questo giovedì, ha visto trionfare a mani basse la serie televisiva Rai diretta da Cinzia Th Torrini.

Conferma il flop lo show Star in the Star: ascolti tv 23 settembre 2021

Nel dettaglio, gli ascolti tv di giovedì 23 settembre, confermano il clamoroso flop di ascolti per Star in the Star, lo show condotto da Ilary Blasi, aspramente criticato sul web e sui social, in quanto considerato una copia di Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato.

Dopo un esordio con poco meno di due milioni di spettatori, alla seconda puntata Star in the Star ha perso ulteriormente spettatori.

Lo show di Ilary Blasi è stato seguito da una media di appena 1,8 milioni di spettatori pari ad uno share che si è fermato all'11,52% in prime time.

Numeri decisamente bassi e insoddisfacenti per la prima serata della rete ammiraglia Mediaset: ad avere la meglio, infatti, è stata la prima puntata della fiction Fino all'ultimo battito in onda su Rai 1.

Ilary Blasi sconfitta dal debutto di Marco Bocci e Bianca Guaccero su Rai 1

La fiction con protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido ha debuttato ottenendo una media di circa 3,9 milioni di spettatori, pari ad uno share del 20,40%.

Un risultato auditel decisamente positivo, tale da permettere alla rete ammiraglia Rai di battere sonoramente la prima serata di Canale 5, arrivando a doppiarla dal punto di vista percentuale dello share.

Sempre in prime time, ascolti decisamente insoddisfacenti anche per la prima puntata della seconda stagione di Lui è peggio di me, lo show condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini, seguito da una media di appena 792 mila spettatori, pari ad uno share del 3,98%.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vola Il Paradiso delle signore 6 in daytime: ascolti tv 23 settembre

Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime del 23 settembre, vola la soap opera Il Paradiso delle signore 6, che arriva a toccare la soglia di oltre 1,6 milioni di spettatori nel pomeriggio di Rai 1, con ben il 18,20% di share.

Su Canale 5, invece, il daytime di Amici 21 ha ottenuto un ascolto di 1,7 milioni di spettatori pari al 19,43% di share.

A seguire, invece, la striscia del Grande Fratello Vip 6 ha ottenuto una media di circa 1,4 milioni pari al 14,85%.

Regge bene la soap turca Love is in the air, che ha ottenuto un ascolto di 1,4 milioni di fedelissimi spettatori nel pomeriggio di Canale 5, arrivando a toccare il 17,12%.

Nel preserale la puntata speciale di Vita in diretta dedicata allo svelamento del cast di Ballando con le stelle 2021, ha conquistato l'attenzione di oltre 2,2 milioni di spettatori pari al 15,60%.