Milly Carlucci è pronta a tornare in pista con il suo show Ballando con le Stelle 2021, in onda a partire da sabato 16 ottobre in prime time su Rai 1. Le prime anticipazioni rivelano che la giuria dello show è stata confermata, mentre resta da capire chi saranno i nuovi concorrenti ufficiali che prenderanno parte a questa edizione e anche i ballerini per una notte che si metteranno in gioco. Tra i nomi che spiccano in queste ore, quelli di Andrea Iannone e Antonella Clerici.

Gli ultimi retroscena su Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni su Ballando con le stelle 2021, rivelano che lo show di Rai 1 tornerà a presidiare la fascia del sabato sera autunnale a partire da lunedì 16 ottobre.

La messa in onda, quindi, slitterà di circa un mese rispetto allo scorso anno e andrà avanti fino al prossimo 18 dicembre, quando ci sarà la finalissima che decreterà il nome del vincitore assoluto di questa stagione.

Per quanto riguarda, invece, i concorrenti dello show di quest'anno, tra i nomi che circolano in queste ore vi è quello di Andrea Iannone: l'ex campione della Motogp sarebbe in trattativa per mettersi in gioco come ballerino nel programma del sabato sera Rai.

Andrea Iannone e Paola Barale in lizza per Ballando 2021

In passato il nome di Iannone era stato associato anche al cast del Grande Fratello Vip ma, a quanto pare, la trattativa non è mai andata in porto. Ad avere la meglio, invece, è stata Milly Carlucci che è riuscita a convincerlo per averlo nel suo seguitissimo show.

Iannone, per diverso tempo, è stato anche al centro del Gossip per la sua storia d'amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez e successivamente anche per il suo flirt con Giulia De Lellis, l'influencer nata a Uomini e donne.

E poi ancora tra i personaggi famosi in trattativa per Ballando con le stelle 2021, spicca anche il nome di Paola Barale.

La conduttrice e showgirl, assente sul piccolo schermo da un po' di anni, potrebbe tornare in pista con la partecipazione a questo show.

Antonella Clerici 'corteggiata' da Milly Carlucci per Ballando con le stelle

Occhi puntati anche sui ballerini per una notte che, di settimana in settimana, scenderanno in pista per questa nuova edizione.

La padrona di casa Milly Carlucci ha ammesso che, il suo grande sogno, sarebbe quello di riuscire ad avere in studio la collega Antonella Clerici, che dal prossimo novembre tornerà in prime time con The Voice Senior.

E poi ancora dopo il trionfo alle ultime Olimpiadi di Tokyo, Marcell Jacobs ha dichiarato in una recente intervista, che gli piacerebbe potersi mettere in gioco come ballerino per una notte nello show di Rai 1. Le trattative andranno in porto? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.