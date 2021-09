Barbara D'Urso da qualche mese è legata sentimentalmente a Francesco Zangrillo, un broker e assicuratore milanese. La conduttrice non ha mai confermato il flirt, ma più volte sono stati paparazzati insieme. Quest’ultimo Gossip sembrerebbe confermarlo e ci mostra anche un lato nuovo della “Barbarella nazionale”: è gelosa. Pare, infatti, che in un ristorante nel quartiere di Brera si sia accesa una forte discussione con il fidanzato.

Barbara d’Urso a cena fuori con il fidanzato, ma appaiono distanti

Barbara d'Urso si è fidanzata da poco, ma stando all’ultimo gossip pare che ci sia qualche problema nel loro rapporto.

Il settimanale Oggi ha immortalato una delle solite serate mondane della conduttrice insieme a Zangrillo, ma stavolta qualcosa è andato storto. I due escono spesso insieme ad amici e colleghi, e anche in questa occasione erano in compagnia di varie persone in un ristorante milanese. Tra i commensali c’è una misteriosa donna bionda che intrattiene una piacevole chiacchierata con Zangrillo. Barbara non è seduta vicino a lui, ma parla con un suo amico. Dopo qualche instante parte una scenata di gelosia, evidentemente la conversazione tra il fidanzato e la donna non ha convinto d’Urso che decide di intervenire.

Tra Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo c’è una bionda di troppo

Probabilmente Barbara ha notato degli strani atteggiamenti da parte del fidanzato nei confronti della bionda misteriosa, così qualcosa è scattato in lei: nelle foto si vede la conduttrice in piedi esterrefatta da ciò che vede.

I due si scambiano un feroce botta e risposta, ma dopo poco Zangrillo molla la presa ed esce dal locale.

Barbara d’Urso si sfoga con un amico, l’assicuratore intanto se ne va

L’amore non è bello se non è litigarello, ma la pace dopo una discussione è importante in un rapporto. Ciò non avviene tra la neo-coppia, tanto che Zangrillo esce dal ristorante ed entra in auto da solo.

Barbara d’Urso, invece, rimane ancora nel locale e cerca conforto nel suo amico. Poco dopo i due si rincontrano in auto, ma una volta giunti a casa di Barbara l’uomo decide di non salire. La conduttrice infatti va a dormire da sola, probabilmente senza essersi chiarita con Zangrillo.

Barbara d’Urso, da conduttrice onnipresente a fidanzata gelosa

Dopo il ridimensionamento dei programmi su Canale 5, d’Urso può finalmente concedersi più tempo in famiglia. Non mancano le serate in compagnia, specialmente del fidanzato. Con questo nuovo gossip, però, non sappiamo a che punto sia la sua storia con l’assicuratore. Adesso che può concedersi più tempo libero per se stessa sarebbe un peccato se la sua relazione terminasse. Non sappiamo se c’è una crisi in atto, ma sicuramente i due fino ad oggi sono sempre apparsi affiatati.