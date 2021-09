Barbara D'Urso è fuori dalla domenica Mediaset. In data 19 settembre, su Canale 5, è iniziato il nuovo corso del pomeriggio festivo: ad aprire le danze è stata Maria De Filippi con la prima puntata di Amici 21 e poi a seguire c'è stato il primo appuntamento domenicale con Verissimo, il talk show condotto con successo da Silvia Toffanin. Domenica Live ha chiuso definitivamente i battenti. Barbara ha pubblicato alcune storie in cui la si vede trascorrere la giornata in relax, in compagnia di amiche. Tuttavia, sui social non sono mancate le polemiche da parte dei fan di Barbara che hanno chiesto il suo ritorno, in quanto provano noia senza la sua presenza in tv.

Barbara D'Urso via dalla domenica pomeriggio di Canale 5

Nel dettaglio, per questa nuova stagione televisiva 2021/2022, Mediaset ha scelto di rimettere mano al palinsesto della domenica pomeriggio e della sera. Di conseguenza si è scelto di chiudere definitivamente Domenica Live, il talk show festivo che per anni è stato condotto e portato al successo da Barbara D'Urso.

Di sera, invece, niente più spazio per Live - Non è la D'Urso, il talk show che mescolava attualità, politica e spettacolo: al suo posto, spazio alla nuova edizione di Scherzi a parte condotto da Enrico Papi che, la scorsa settimana, ha debuttato con una media superiore al 21% di share. E così, Barbara d'Urso si ritrova a trascorrere le sue domeniche in maniera del tutto diverse rispetto a quelle degli ultimi anni.

La nuova vita senza programmi domenicali

La conduttrice, in data 19 settembre, ha pubblicato sui social delle storie in cui appariva in compagnia di alcune amiche mentre si godeva il suo pranzo domenicale al ristorante e poi ancora ha postato degli scatti mentre si divertiva a dondolarsi su un'altalena. Insomma un cambio vita per la conduttrice che è rimasta solo al timone di Pomeriggio 5.

Il talk show feriale di Canale 5, quest'anno in onda in versione ridotta dalle 17:35 alle 18:40 circa. Eppure, dopo la chiusura delle sue trasmissioni in daytime e prime time, non sono mancate le critiche e le polemiche da parte dei fan.

I fan chiedono il suo ritorno di domenica

In tanti, dopo aver assistito al nuovo corso del pomeriggio domenicale di Canale 5, hanno scritto dei messaggi a favore della conduttrice partenopea, chiedendole a gran voce di ritornare di nuovo in onda.

"Mamma mia Barbarella, che noia senza te la domenica. Mi facevi tanta compagnia, vorrei sapere chi è che sta seguendo queste persone che si stanno raccontando, ti fanno venire ancora di più la malinconia" ha scritto una fan polemica contro l'approdo di Verissimo nel dì festivo. "Non è domenica senza te Barbara, si accorgeranno di aver fatto un grave errore" ha scritto ancora un altro fan della conduttrice. "Ritorna alla domenica, mi manchi" ha pregato un altro estimatore della D'Urso sperando così in un suo ritorno in tv nel pomeriggio festivo.