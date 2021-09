È tempo di cambiamenti in casa Mediaset e in particolar modo per la domenica pomeriggio di Canale 5. Per questo autunno 2021 ci saranno una serie di importanti novità che riguarderanno la programmazione del dì di festa. Dopo diversi anni in cui Barbara D'Urso ha dominato la scena con la sua Domenica Live, a partire dal 19 settembre ci sarà una nuova puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Questo pomeriggio, Barbara d'Urso ha voluto farle i suoi auguri in diretta tv.

Rivoluzionata la domenica pomeriggio di Canale 5: fuori Barbara d'Urso

Nel dettaglio, i vertici del Biscione hanno scelto di chiudere la trasmissione della domenica pomeriggio condotta da Barbara d'Urso per puntare su Verissimo, lo storico talk show del sabato pomeriggio che quest'anno raddoppierà la messa in onda su Canale 5.

E così, oltre alla puntata del sabato, Silvia Toffanin sarà in onda anche di domenica pomeriggio, in quella stessa fascia oraria che per anni è stata nelle mani di Barbara d'Urso.

Ad anticipare la puntata domenicale di Verissimo ci sarà Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno andrà in onda nel dì di festa per due settimane.

Le parole di Barbara d'Urso per Silvia Toffanin

Barbara d'Urso, nel corso dell'ultima puntata di questa settimana con il suo Pomeriggio 5, ha voluto fare gli auguri alla "sostituta" Silvia Toffanin, ricordando l'appuntamento con Verissimo che parte proprio questa settimana.

"Voglio ricordarvi che da sabato torna Verissimo, sarà in onda anche domenica dopo Amici.

E quindi in bocca al lupo, col cuore a Silvia Toffanin, che come sapete è alla guida del programma", ha dichiarato la conduttrice partenopea, facendo così i suoi auguri alla conduttrice e collega.

La stessa Toffanin, in una recente intervista, ha speso delle belle parole nei confronti di Barbara d'Urso, ammettendo che tra di loro non c'è alcun tipo di competizione e precisando che si tratta di una super-professionista che fa questo lavoro da tanti anni.

Dopo la chiusura di Domenica Live, d'Urso si 'accontenta' di Pomeriggio 5

Per Barbara d'Urso, invece, quest'anno è prevista la sola conduzione di Pomeriggio 5.

Dopo la chiusura di Domenica Live, Mediaset ha scelto di rinunciare anche all'appuntamento serale con Live - Non è la d'Urso, il talk show della domenica sera, che è stato cancellato dal palinsesto per lasciare spazio al ritorno di Scherzi a parte condotto da Enrico Papi.

La conduttrice partenopea, però, ha ammesso che starebbe lavorando a una nuova prima serata di intrattenimento anche se, al momento, non si conoscono ulteriori dettagli né tantomeno quando sia previsto il suo ritorno in prime time.