Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera americana 'Beautiful' che narra gli amori, le passioni e i tradimenti di due potenti famiglie dell'alta moda californiana. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 5 all'11 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dolori fisici di Steffy, sulla decisione di Hope di ospitare Kelly più del dovuto e sulla preoccupazione del dottor Finnegan per la dipendenza di Steffy.

Hope decide di tenere Kelly

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Hope e Liam saranno molto felici di permettere a Douglas, Kelly e Beth di trascorrere del tempo insieme. Nel frattempo, Steffy sarà sempre più sofferente a causa dei postumi dell'incidente stradale in cui è stata coinvolta. Non riuscendo più a sopportare il dolore alle costole, la giovane chiederà conforto a Thomas che le offrirà il suo appoggio. L'aiuto del fratello non aiuterà la Forrester a stare meglio, anzi la spingerà ad assumere una quantità esagerata di antidolorifici che la renderanno meno lucida del solito. Notando le difficoltà di Steffy, Hope deciderà di non riportare Kelly dalla madre per permetterle di stare ancora qualche altro giorno con Beth e Douglas.

Presa la decisione, la moglie di Liam andrà a trovare Steffy per informarla che Kelly non tornerà a casa. A quel punto, la Forrester si arrabbierà moltissimo: la sua reazione sarà particolarmente aggressiva, facendo preoccupare tutti. Hope, evidentemente scossa per quanto accaduto, riferirà a Liam e a Brooke l'episodio, cercando di trovare una soluzione per aiutare la sorellastra.

Liam è preoccupato per Steffy

Alla Forrester, Bill non si arrabbierà quando Liam si presenterà in ritardo ad un'importante riunione lavorativa in cui saranno presenti anche Justin e Wyatt. Lì, il marito di Hope confiderà al padre e al fratello di essere molto preoccupato per le condizioni di salute di Steffy. Nel frattempo, Brooke andrà a casa della figliastra, finendo per litigare con lei proprio quando sta sopraggiungendo il dottor Finnegan.

Dopo l'uscita di scena della Logan, il medico cercherà di convincere Steffy che i suoi malesseri non sono solo fisici ma potrebbero essere anche spirituali. Alla fine, però, la donna gli chiederà nuovamente una prescrizione di antidolorifici. A quel punto, Finnegan la metterà in guardia, dicendole che la sua richiesta di medicinali prima e poi la porterà ad avere una vera e propria tossicodipendenza da farmaci. Alla fine le consiglierà di curare i suoi problemi psicologici prima che diventino più seri del previsto. In ufficio, Bill ironizzerà sui motivi per il quale il dottore Finnegan visita così spesso la sua ex.