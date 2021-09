Le nuove anticipazioni di Beautiful dicono che Ridge Forrester (Thorsten Kaye) assumerà Justin Barber (Aaron D. Spears) per pedinare Quinn Fuller, fresca di tradimento ai danni di Eric. La situazione è molto delicata, in quanto Forrester senior ha da poco confessato alla moglie di essere impotente. Per non condannarla a un matrimonio in bianco, le ha fatto una proposta sconcertante: passare la notte con Carter, il suo ex amante, continuando nello stesso tempo a essere sua moglie. Mentre si creano le basi per uno strano triangolo amoroso, la tranquillità di Hope e Liam sta per essere distrutta: come svelano i siti americani, arriverà un personaggio dal passato che rovinerà le loro vite.

Indiscrezioni parlano di Caroline che, in realtà, non sarebbe morta e pronta a tornare per riprendersi il piccolo Douglas. Di seguito, tutti i dettagli.

Anticipazioni Beautiful: Ridge sicuro che Quinn menta

Nelle nuove puntate di Beautiful in onda in America, Eric è tornato con Quinn dopo averla perdonata. Non è però riuscito a fare l'amore con lei ed è stato costretto a rivelarle la verità: è impotente, come da recente diagnosi.

Quinn ha accettato comunque di stargli accanto, ma è rimasta spiazzata da una proposta stravagante del marito, ovvero di passare le sue notti con Carter, l'ex amante.

Ridge, venuto a sapere della cosa, è rimasto senza parole. Certo che l'odiata Fuller stia approfittando della situazione, ha ingaggiato Justin per pedinarla e avere le informazioni che gli servono per metterla fuori gioco definitivamente.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Caroline è viva? Spoiler nuove puntate di Beautiful

La tranquillità della vita famigliare di Hope e Liam verrà presto messa a dura prova. Questa volta a mettere loro i bastoni tra le ruote non sarà Thomas, ma un personaggio che tornerà dal passato.

A dare la clamorosa indiscrezione è stato CDL: nei prossimi episodi di Beautiful, Caroline potrebbe tornare.

In effetti, nessuno ha visto il corpo di Caroline e nemmeno è stato celebrato il funerale. Thomas è arrivato a Los Angeles con il piccolo Douglas, raccontando la morte della povera Spencer e cercando conforto in Hope, per la quale poi ha sviluppato un'ossessione.

Se Caroline dovesse davvero tornare, certamente vorrà riprendersi Douglas e per Hope sarebbe un colpo tremendo.

Non dimentichiamo infatti che ha ottenuto la co-genitorialità con Thomas e lo ama come fosse suo figlio.

Dunque, Caroline è viva? Le anticipazioni di Beautiful a tal proposito svelano che non si ha ancora la certezza, ma è sicuro che Hope e Liam riceveranno una notizia che li distruggerà.La loro unione resisterà a questo ennesimo scherzo del destino?