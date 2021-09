Continua a tenere alta l'attenzione la situazione di Eric e Quinn nelle puntate americane di Beautiful. Le nuove anticipazioni rivelano sconcertanti colpi di scena che riguardano il magnate Forrester senior. Carter, che si è trovato in mezzo a questa imbarazzante situazione, non sa come comportarsi: accettare la proposta stravagante di Eric di fare l'amore con sua moglie lo ha destabilizzato, ma d'altra parte è consapevole di avere tra le mani una preziosa opportunità. Certo è che la decisione di Forrester è alquanto discutibile e strana, vista la sua proverbiale gelosia e possessività: davvero si sacrificherà per permettere a Quinn di non privarsi della passione che tanto desidera e che lui non può più dargli?

Di seguito, tutti gli ultimi aggiornamenti.

Anticipazioni Beautiful puntate americane, Eric caccia di casa Quinn

Per capire gli ultimi sviluppi di questa intricata faccenda occorre fare un breve riassunto. Quinn e Carter hanno intrecciato una relazione clandestina. Con il passare del tempo, il bell'avvocato si è davvero innamorato, mentre per Fuller si è trattato solo di una scappatella.

Brooke ha scoperto tutto e non ha perso tempo per mettere al corrente Eric che, furioso, ha cacciato Quinn di casa togliendole anche il prestigioso ruolo alla Forrester creation.

Quinn, pentita della leggerezza commessa, ha chiesti perdono al marito che, a dispetto di ogni ipotesi, le ha concesso una seconda possibilità.

Un'amara sorpresa, tuttavia, attendeva la bella Fuller.

Forrester confessa il suo segreto

Al settimo cielo, Quinn è tornata a villa Forrester pronta a trascorrere una notte di passione con il marito. Le sue speranze però sono andate a monte.

Forrester senior ha evitato di passare la notte con Quinn. Nelle nuove puntate americane di Beautiful, Eric ha finalmente confessato il suo segreto: è impotente.

Quinn ha scelto di stargli comunque accanto ma è rimasta spiazzata dalla proposta di Eric, pronto a concederle di passare la notte con Carter, pur di non privarla della passione che desidera. Una strana proposta che potrebbe avere oscuri retroscena.

Eric ha mentito? Anticipazioni americane Beautiful

Forrester è un uomo possessivo e geloso e appare molto strano che abbia proposto a Quinn e Carter di fare l'amore, relegandosi in un angolino ad aspettare.

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Eric possa aver mentito a Quinn per metterla alla prova. In poche parole, Forrester avrebbe finto di essere impotente per testare la fedeltà della moglie una volta per tutte.

Al momento, né Quinn né Carter hanno dato una risposta alla proposta di Eric. Solo quando i due ex amanti decideranno il da farsi, si saprà se Forrester ha inscenato la sua patologia o è stato spinto davvero da una generosità non comune.