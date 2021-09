Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a sabato 25 settembre su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Finn parlerà apertamente con Steffy della sua dipendenza dai medicinali. Quest'ultima inizierà ad avere fiducia nell'uomo e così racconterà all'uomo un po' della sua vita. Nel mentre, Hope sarà molto preoccupata per la situazione della sua sorellastra Steffy e di sua madre Brooke.

Intanto, Shauna Fulton avrà i sensi di colpa per il modo in cui ha costretto Ridge a sposarla.

Finn discuterà con Steffy della sua dipendenza dai medicinali

Nelle puntate in onda settimana prossima, Steffy non vorrà ascoltare Hope e le sue ansie riguardanti il suo stato di salute. Nel mentre, Finn arriverà proprio quando le due ragazze staranno litigando.

Intanto, Liam parlerà con suo padre e in questa circostanza si chiederà se tenere con loro Kelly stia peggiorando le condizioni di salute di Forrester. Nel frattempo, il dottor Finnegan discuterà animatamente con Steffy riguardo alla sua dipendenza dai medicinali.

Invece, Bill ironizzerà pesantemente sulla causa per la quale il dottore sia andato a far visita alla figlia di Ridge. Finn però non darà peso alle parole dell'uomo e piuttosto cercherà di convincere Steffy che il suo non è solo un problema fisico, ma anche e soprattutto "interiore".

Hope sarà molto preoccupata per Steffy e Brooke

Poco dopo, Steffy chiederà a Finn una ricetta per un farmaco antidolorifico che possa alleviare tutti i suoi dolori. Il dottore però sarà preoccupato per questa situazione, in quanto temerà che la donna possa sviluppare una dipendenza anche da questo farmaco e così deciderà di parlargliene apertamente.

La ragazza a quel punto resterà molto colpita da Finn e deciderà di aprirsi e raccontare all'uomo un po' della sua vita.

Intanto, Hope dirà a Liam di essere molto preoccupata sia per la situazione di Steffy sia per quella di sua madre Brooke.

Shauna avrà dei sensi di colpa per il modo in cui ha costretto Ridge a sposarla

Successivamente, Bill punzecchierà Ridge sulla relazione con Logan, poi però arriverà Justin e calmerà i due.

Nel mentre, Eric spingerà Brooke a provarle tutte per tornare insieme al Forrester senior. Tutto ciò, mentre Quinn e Shauna si congratuleranno a vicenda per essere riuscite a superare tutte le difficoltà passate. Fulton intanto sarà piena di rimorsi e molto dispiaciuta per il modo in cui ha ingannato Ridge e l'ha costretto a convolare a nozze.

Nel mentre, Katie dirà a Forrester senior di essere molto turbata per gli ultimi eventi, ma allo stesso tempo sarà più che sicura che la sorella ami solamente lui. Poco dopo, Brooke pregherà ancora una volta Ridge di tornare insieme, ma poi arriverà Bill che convincerà lo stilista a troncare definitivamente con Logan.

Intanto, Bill capirà di essere stata manovrato da Quinn e lui le intimerà di non coinvolgerlo più nelle sue losche trame.