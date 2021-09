Diversi colpi di scena cattureranno l'attenzione dei fan di Beautiful nel corso delle puntate in onda dal 27 settembre al 3 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera narrano che Brooke Logan reagirà male quando scoprirà che Ridge Forrester ha deciso di sposare Shauna Fulton. Steffy Forrester, invece, otterrà dei medicinali in modo illegale.

Anticipazioni Beautiful puntate da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre

Le anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate trasmesse da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre in tv raccontano che Quinn studierà un modo per distruggere per sempre la storia d'amore tra Brooke e Ridge.

Katie, intanto, cercherà di convincere Eric a prendere le distanze da sua moglie e concedere una seconda chance a Donna, visto i loro momenti felici. Proprio quest'ultima vorrebbe che Katie e sua sorella si riappacificassero con i loro rispettivi partner.

Bill, invece, dimostrerà di tenere un piede in due scarpe. Il magnate ammetterà di amare sia Katie che Brooke. Intanto Shauna accetterà di continuare il piano di Quinn. La Fuller, infatti, proporrà all'amica e poi a Ridge di celebrare nuovamente il loro matrimonio, in quanto vorrebbe invitare tutti i famigliari compresa Brooke. In questo modo, la moglie di Eric si augurerà di sconfiggere la rivale una volta per tutte.

Ridge accetta di sposare Shauna

Nelle puntate dal 27 settembre al 3 ottobre di Beautiful, Ridge ascolterà con attenzione la proposta di Quinn, tanto da apparire molto confuso dopo aver visto Brooke e Bill insieme. Lo stilista accetterà di sposare Shauna davanti a tutta la famiglia Forrester. Ovviamente, la Fulton sarà al settimo cielo per la riuscita del piano mentre la Logan tenterà di fermare le intenzioni di Ridge.

Bill, nel frattempo, capirà di voler Katie al suo fianco e per questo cercherà di riconquistarla dopo essersi allontanato da Brooke. Steffy, invece, soffrirà tantissimo per i postumi dell'incidente in moto, tanto da pregare Finn di correre a visitarla. Ma il dottore si rifiuterà di prescriverle dei potenti farmaci per lenire il dolore, visto che teme che abbia sviluppato una certa dipendenza.

Tuttavia, Steffy continuerà a stare male e per questo Thomas le regalerà un orsacchiotto da parte di Vinny, con all'interno un flaconcino di pillole.

Brooke vuole fermare il matrimonio tra il Forrester e la Fulton

Liam, nel frattempo, noterà che Finn e Steffy sono sempre più vicini. Lo Spencer, a questo punto, si recherà dal dottore per capire quali sentimenti nutre per la sua ex moglie in quanto teme che possa soffrire di nuovo.

Carter, invece, sarà sempre più sfacciato con Zoe. Inoltre, la modella prometterà all'avvocato di festeggiare la sua promozione.

Infine Brooke deciderà di fermare il matrimonio tra Ridge Forrester e Shauna Fulton. Tuttavia, il suo tentativo verrà bloccato da Quinn, che la costringerà a tornare a casa sconsolata.