Molti colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful in onda attualmente negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Finn si avvicinerà Hope Logan (Annika Noelle) approfittando dell'assenza di Liam e Steffy. Ridge Forrester (Thorsten Kaye), invece, capirà che Quinn sta continuando ad avere una storia con Carter alle spalle di Eric.

Beautiful spoiler: Finn ferma uno scontro tra Sheila e Steffy

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane trasmesse a fine settembre sull'emittente Cbs svelano che Sheila e Steffy avranno un nuovo scontro.

La ragazza, infatti, sarà arrabbiatissima con la suocera per essere entrata nuovamente in casa sua senza il suo permesso. Tuttavia, la Carter non si lascerà intimidire dalle parole della nuora, in quanto vuole vedere suo figlio e suo nipote. Sarà in questo momento che Finn entrerà nella stanza per bloccare lo scontro tra Steffy e sua madre biologica.

Paris, invece, deciderà di lasciare la casa sulla scogliera dopo aver iniziato a provare dei sentimenti per il dottore. La sorella di Zoe avrà paura di compiere un passo falso dopo aver immaginato di baciarlo.

Finn apre il suo cuore a Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, Finn troverà una nuova spalla su cui confidarsi dopo la partenza di Paris.

Ed ecco che il dottore aprirà il suo cuore a Hope, rimasta a casa dopo la decisione di Liam e Steffy di passare del tempo in compagnia della loro figlia Kelly.

Sheila, invece, riceverà alcuni loschi consigli da un misterioso personaggio. I portali americani annunciano che la donna potrebbe mettersi d'accordo con Paris per distruggere l'unione nata tra Finn e Steffy.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eric, intanto, aprirà il suo cuore a Katie. Il capo della casa di moda, infatti, confiderà alla sorella di Broke di essere impotente. Ovviamente la rivelazione lascerà senza parole la Logan, che gli offrirà tutto il suo appoggio.

Ridge scopre che Quinn continua a tradire Eric con Carter

Quinn e Carter rimarranno di sasso quando Justin interromperà un loro momento intimo.

L'avvocato, a questo punto, li informerà che si sono cacciati in un mare di guai, lasciandoli completamente nel panico. A tal proposito, la Fuller apparirà fuori di sé in quanto temerà che Barber metta in imbarazzo Eric dopo la scoperta della verità.

Ed ecco che Justin finirà per raccontare tutto a Ridge, che furioso si recherà a Villa Forrester per dire a suo padre che Quinn (Rena Sofer) lo sta continuando a tradire con Carter. Purtroppo la reazione che lo stilista riceverà da Eric non sarà quella che si aspettava.

In attesa di vedere come continuerà questa story-line, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al sabato dalle ore 13:45 su Canale 5.