Brave and Beautiful è la soap di questa estate che ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che sebbene la serie sia stata stoppata dai vertici Mediaset per il periodo autunnale, all'appello mancano ancora 40 episodi per portare a termine le avventure della coppia Cesur-Suhan, che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente. I colpi di scena, infatti, non mancheranno e le anticipazioni rivelano che si assisterà alla morte di Tahsin ma anche alla nascita del primo figlio della coppia protagonista.

La resa dei conti tra Cesur, Tahsin e Riza: anticipazioni Brave & Beautiful finale

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di Brave and Beautiful, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e clamorosi colpi di scena.

Occhi ben puntati su Riza, che deciderà di portare a termine il suo piano di vendetta e questa volta rischierà di mettere a repentaglio la vita di Suhan.

La donna, in dolce attesa del suo primo figlio, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte e questo sarà davvero troppo per suo padre Tahsin, che deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di fargliela pagare al suo peggior nemico.

Tahsin salva la vita a Cesur

Così, nel gran finale della soap opera turca, Cesur e Tahsin si alleeranno insieme per fronteggiare il nemico Riza.

Per fortuna, però, il padre di Suhan riuscirà a prevedere le mosse del suo avversario e dopo aver scoperto che sta mettendo a repentaglio la sua vita e quella di Cesur, metterà in salvo quest'ultimo.

Le anticipazioni turche sull'atteso finale di Brave and Beautiful rivelano che sarà proprio Tahsin a salvare la vita di Cesur, dopodiché affronterà duramente Riza ed entrambi avranno la peggio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il pubblico, quindi, assisterà alla morte di Tahsin e a quella di Riza, che saranno coinvolti nell'esplosione della barca dove si erano dati appuntamenti.

Cesur e Suhan diventano genitori nel finale di Brave and Beauitful

Cesur, dopo essere stato messo in salvo da Tahsin, potrà correre finalmente dalla sua amata le cui condizioni di salute si riveleranno molto preoccupanti.

Le trame turche di Brave and Beautiful, però, rivelano che per fortuna ci sarà un vero e proprio miracolo: la donna riuscirà a partorire il bambino e si risveglierà dal coma.

Sarà a quel punto che, i due protagonisti della soap, potranno riprendere in mano le redini della loro vita di coppia insieme.

La soap turca dovrebbe tornare su Canale 5 nell'estate 2022 con le ultime puntate

Insomma un finale che sembra promettere ancora molti colpi di scena e che il pubblico di Canale 5 dovrebbe poter assistere nel corso del 2022.

Il ritorno della soap Brave and Beautiful nel palinsesto pomeridiano, infatti, sarebbe previsto a partire dalla prossima estate, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.