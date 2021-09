Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con la serie tv Brave and Beautiful, che ha ormai conquistato il pubblico delle reti Mediaset. Le anticipazioni provenienti direttamente dalla Turchia rivelano l'arrivo di grandi colpi di scena. Suhan e Cesur, nonostante l'amore che provano l'uno per l'atra, continueranno ad essere ai ferri conti per via del padre della donna. Cesur continuerà infatti ad essere convinto che il perfido padre della sua amata sia coinvolto nell'omicidio più recente della madre e in quello del padre. Tahsin verrà messo alle strette dal figlio Korhan, tanto da essere disposto a confessare tutte le sue colpe.

L'uomo però, chiederà in cambio alla figlia e al genero di ufficializzare la fine del loro matrimonio.

Cesur ve Güzel, spoiler Turchia: Adalet incontra Riza

Suhan e Cesur saranno sempre più vicini a dirsi per sempre addio dopo gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato le loro famiglie. La figlia di Korludag infatti, sarà determinata a porre la parola fine alla loro relazione e inoltrerà le carte del divorzio al marito tramite il suo avvocato. Alemdaroglu però, ancora innamorato della figlia di Tahsin, non sarà d'accordo con questa decisione. L'uomo deciderà di ignorare la richiesta della moglie e strapperà tutte le carte ricevute.

Le trame delle nuove puntate rivelano inoltre che Adalet si recherà in prigione per far visita al fratello Riza.

L'uomo tenterà in tutti i modi di persuadere sua sorella a testimoniare contro il marito per mandarlo in prigione. Per Adalet infatti, questa scelta potrebbe essere l'unica che la porterà a liberarsi completamente di tutti i suoi problemi e dei suoi pesi dovuti al passato.

Anticipazioni Brave and Beautiful Turchia: Korhan mette alle strette suo padre

Per Korhan arriverà il momento di confessare al padre tutto ciò che da tempo ormai sa sulla morte del padre di Cesur e il direttore dell'orfanotrofio. Il marito di Cahide infatti, ha assistito alla morte dei due uomini quando era solo un bambino. Il fratello di Suhan però, non ha mai confessato a nessuno la verità su quello che ha visto quella notte.

Sembrerà però essere arrivato il momento giusto per il giovane Korludag. Il figlio di Tahsin porterà suo padre nel luogo del misfatto per rivelargli tutto quello che sa. Korhan dunque, non perderà tempo e dirà a Korludag di aver assistito alla morte dei due uomini.

Nel frattempo, anche Suhan e Cesur si recheranno nel luogo incriminato. Tahsin a quel punto dirà alla figlia e al genero che sarà disposto a rivelare tutta la verità su quello che è accaduto al padre di Cesur a patto che Suhan e Alemdaroglu divorzino in maniera ufficiale.