L'astuta Hülya ha già mostrato in più occasioni di essere disposta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Dunque, non si fermerà nemmeno davanti all'ex complice Cahide che verrà meno ai patti inizialmente concordati. Infatti, la nuora di Tahsin, dopo aver scoperto di essere realmente incinta, rifiuterà di crescere il figlio della Yıldırım. Per cui, nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, l'ex prostituta cercherà di ostacolare la signora Korludağ e di liberarsi del bambino. Le cose si complicheranno per Cahide quando si intrometterà nella vicenda il suocero che accetterà di riaccoglierla in casa solo ad una determinata condizione.

Anticipazioni turche di Brave and Beautiful: Hülya svela a Korhan le bugie di Cahide

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful svelano che Hülya partorirà un bambino che chiamerà Muzaffer. La donna comunicherà a Cahide di procedere con il piano architettato inizialmente, ossia far credere ai Korludağ che sia suo figlio. La moglie di Korhan, che nel frattempo ha scoperto di essere incinta, le dirà chiaramente di non volere più crescere il bambino. La Yildirim non prenderà bene il rifiuto di Cahide e deciderà di vendicarsi spifferando tutto al marito della donna. Nello specifico, farà in modo che Korhan veda dei video contenuti in una chiavetta usb, nei quali la signora Korludağ indossa dei pancioni finti per inscenare la gravidanza.

La reazione dell'uomo sarà molto dura, tanto che non vorrà più saperne della moglie.

Brave and Beautiful, trame turche: Hülya abbandona suo figlio davanti a villa Korludağ

La trama incentrata su Hülya e Cahide avrà dei risvolti inaspettati quando la prima scoprirà che l'ex complice è incinta. La Yildirim minaccerà la signora Korludağ, giurandole che farà tutto il possibile per rovinarle la vita qualora si rifiuti di crescere Muzaffer.

Secondo le anticipazioni turche di brave and Beautiful, Hülya metterà in atto le minacce e si recherà a casa Korludağ. La sua intenzione apparirà subito chiara: la donna abbandonerà il neonato davanti alla porta della villa insieme ad un biglietto in cui preciserà che il piccolo appartiene ai Korludağ e che Cahide saprà spiegare tutto.

Il bebè verrà trovato dalla domestica Reyhan che deciderà di parlarne a Sühan. Sarà quest'ultima a informare il padre Tahsin dell'accaduto.

Brave & Beautiful, trame: Tahsin ricatta Cahide

Il potente Korludağ deciderà di affrontare Hülya, la quale lo convincerà a non restituirle Muzaffer. La donna gli farà capire che se il bambino rimanesse con lei non avrebbe un futuro felice, rivelandogli che il padre è rinchiuso in carcere. Tahsin deciderà di tenere il piccolo, ma dovrà assumere qualcuno che lo accudisca. Le anticipazioni turche rivelano che il furbo Korludağ, davanti alla richiesta di Cahide di poter tornare a casa poiché incinta di suo nipote, la ricatterà. L'uomo, infatti, le concederà di rimettere piede alla villa soltanto se accetterà di prendersi cura del figlio della sua vecchia complice.