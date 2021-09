Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca Brave and Beautiful. Lunedì 6 settembre 2021 andrà in onda una nuova puntata e le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena. Un'intossicazione alimentare colpirà la famiglia Korludag. Nel dettaglio Korhan inizierà ad avere i primi sintomi, seguito da Cahide. Intanto Mihriban sarà molto preoccupata per la gravidanza e deciderà di andare in ospedale. A quel punto Cahide penserà che la sua messa in scena potrà essere scoperta da un momento all'altro ma quando si recherà dal medico per effettuare l'ecografia, scoprirà di essere incinta realmente.

Dopo aver ricevuto i risultati dell'autopsia sui resti di Hasan, Cesur cercherà in tutti i modi di rintracciare Riza per chiedere spiegazioni.

Trame Brave and Beautiful, il malessere dei Korludag

Nel corso della nuova puntata della soap turca Brave and Beautiful, che verrà trasmessa lunedì 6 settembre 2021, I Korludag dovranno fare i conti con una brutta intossicazione alimentare. Il primo ad avere problemi di questo tipo sarà Korhan e successivamente Cahide. Nel frattempo Mihriban inizierà a preoccuparsi per il bambino che porta in grembo: la donna preferirà recarsi immediatamente in ospedale a Istambul. Alla luce di questo malore, Cahide avrà paura di essere smascherata ma attraverso un'ecografia scoprirà di aspettare realmente un bambino.

Intanto Cesur riceverà i risultati dell'autopsia effettuata sui resti di suo padre. I documenti dichiareranno che qualcuno avrà davvero sparato ad Hasan. A quel punto Cesur correrà in azienda per chiedere spiegazioni a Tahsin. Ne scaturirà un acceso litigio, fortunatamente placato dall'arrivo della polizia, del procuratore e di Sühan.

Cesur ve Güzel, anticipazioni: Cesur in cerca della verità

Durante il nuovo episodio di Brave and Beautiful, in onda lunedì 6 settembre 2021, Cesur vorrà a tutti i costi parlare con Riza, per sapere tutta la verità su quanto accaduto la notte in cui è morto Hasan. Dopo l'aggressione a Tahsin, Cesur rimarrà a colloquio con il procuratore Serhat, Mihriban e Suhan.

Tutti saranno d'accordo sul fatto che trovare Riza potrà essere importante. Cesur penserà che il software che gestisce le ricerche fatte su di lui potrà trovarlo. A non essere d'accordo sarà Suhan che pian piano si allontanerà da Cesur. Successivamente al laboratorio di Suhan farà visita Riza, che si avvicinerà sempre di più ai Korludag. Intanto Korhan si riprenderà dall'intossicazione e Cahide, dopo aver effettuato un'altra ecografia, sarà sicura di aspettare un bambino. Bulut invece andrà da Manu ma la donna, dopo averlo visto con Hulya, deciderà di cacciarlo definitivamente.