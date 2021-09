La programmazione italiana della soap opera Brave and beautiful, dal titolo originale Cesur ve Güzel è stata interrotta questo venerdì 10 settembre, con la messa in onda su Canale 5 dell'episodio 55 della prima stagione.

Dalle alcune indiscrezioni sembra che, in Italia, la soap opera possa riprendere la sua normale programmazione nella primavera-estate del 2022. In Turchia, la serie è andata in onda dal 10 novembre 2016 al 22 giugno 2017: le puntate totali sono state 32, con una durata di circa 140 minuti.

Anticipazioni puntate turche: Suhan manda le carte del divorzio a Cesur

Le anticipazioni di Brave and beautiful riguardanti quelli che saranno gli ultimi episodi, sono ricche di novità per i telespettatori.

Nelle puntate già andate in onda in Turchia, nella città di Korludag sarà ormai arrivato il momento della resa dei conti: Suhan, interpretata dall'attrice Tuba Büyüküstün, manderà le carte del divorzio a Cesur tramite un avvocato, ma l'uomo non avrà intenzione di accettare la fine del suo matrimonio e strapperà tutti i documenti.

Nel frattempo Tahsin non sarà più visto come l'uomo di una volta e le persone intorno a lui cominceranno a mettere in dubbio la sua buona fede. In seguito, anche Adalet non saprà cosa pensare nei confronti del marito e andrà a trovare suo fratello Riza in prigione: l'uomo cercherà di convincerla a testimoniare contro Tahsin.

Korhan mette alle strette Tahsin

Adalet andrà in carcere a trovare il fratello Riza: l'uomo cercherà in tutti i modi di persuadere la sorella a testimoniare contro suo marito Tahsin. Secondo Riza, infatti, Adalet potrà ritenersi nuovamente una donna libera, soltanto dopo essersi liberata di suo marito. Successivamente Korhan (Erkan Avcı) deciderà di mettere alle strette Tahsin, una volta per tutte e lo porterà presso il luogo dove è stato commesso l'omicidio del padre di Cesur Alemdaroğlu e del direttore dell'orfanotrofio.

All'improvviso, però, Korhan confesserà a suo padre, di aver visto ogni cosa la sera dei crimini. Poco dopo arriveranno anche Suhan e Cesur: tutti saranno in attesa della confessione di Tahsin, ma all'improvviso l'uomo dirà che parlerà soltanto dopo che il divorzio tra sua figlia e Alemdaroğlu sia stato ufficializzato.

Dove guardare in streaming online le puntate di Brave and beautiful

Nell'attesa che, anche in Italia, vengano trasmesse le nuove puntate di Brave and beautiful, si possono rivedere tutti gli episodi già andati in onda su Canale 5, attraverso la piattaforma dedicata MediasetPlay.mediaset.it.

All'interno del sito è possibile trovare anche diversi 'extra', riguardanti le trame e i personaggi della soap opera turca.