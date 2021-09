Tante novità caratterizzeranno le puntate di Brave & Beautiful trasmesse a breve su Canale 5. Le trame turche della serie tv narrano tempi duri per Korhan Korludag. In particolare, l'uomo verrà cacciato di casa e rinnegato da Tahsin a causa dell'inganno di Cahide.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Korhan scopre il piano di Cahide e Hulya

Le anticipazioni di Brave & Beautiful sulle puntate visibili prossimamente in televisione annunciano che Korhan scoprirà la vera natura di suo padre.

Tutto inizierà con esattezza quando Cahide scoprirà di essere in attesa di un bambino da nove settimane.

La donna, a questo punto, obbligherà la sua complice Hulya, ormai entrata nel sesto mese di gravidanza, a prendersi una vacanza fuori città non avendo più bisogno di lei.

Purtroppo la situazione degenererà quando la Yildirim partorirà Muzaffer con alcune settimane di anticipo. La donna, a questo punto, chiederà a Cahide se può recarsi da lei per conoscere il bambino che le ha commissionato. In questa circostanza, la Korludag ammetterà di non avere più bisogno del figlio, tanto da prometterle del denaro per crescerlo come un principe.

Ma Hulya non vorrà sentire ragioni, consegnando a Korhan una chiavetta Usb contenente alcuni video dove sua moglie indossava una pancia finta e parlava del loro piano.

Korludag chiede il divorzio dalla moglie

Nelle prossime puntate di Cesur ve Guzel, Korhan deciderà di chiedere il divorzio da Cahide dopo aver scoperto il suo inganno e appreso che attende davvero un bambino da lui. La donna, a questo punto, troverà ospitalità a casa di Bulent e Mihriban, guardandosi bene dal non rivelare il vero motivo dei litigi avvenuti con il marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, Korhan spierà una discussione tra Sirin e Reyhan, in cui parleranno di una presunta relazione tra Cahide e Bulent. Il fratello di Suhan, a questo punto, crederà che il figlio che attende sua moglie sia in realtà del presunto amante. Poi, Korludag alzerà il gomito dopo aver fatto una scenata di gelosia a Bulent all'interno di un ristorante, in compagnia di Banu, Suhan e Cesur.

Ma ecco che il presunto amante respingerà ogni accusa, rifiutandosi di continuare ad ospitare Cahide per non essere immischiato in falsità sul suo conto.

Tahsin caccia di casa suo figlio e lo ripudia

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui, visto che Tahsin se la prenderà con Korhan dopo aver saputo dell'inganno di Cahide. Il cattivo di Brave & Beautiful perderà il lume della ragione, arrivando ad offenderlo pesantemente davanti agli impiegati dalla holding. Non contento, Korludag senior caccerà di casa il figlio dopo averlo ripudiato.

L'anziano, infatti, non riuscirà a capacitarsi di come il figlio non si sia accorto della finta gravidanza della moglie. Per questo motivo, Tahsin lo considererà un vero disonore averlo tra i famigliari. Affermazioni che manderanno su tutte le furie Suhan, ormai stanca del comportamento del padre padrone.