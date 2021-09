Novità in arrivo nel corso della prossima stagione autunnale di La7. Le ultime anticipazioni rivelano che ci sarà un cambio programmazione legato alla prima serata della rete gestita da Urbano Cairo. Occhi puntati in primis sul "caso Massimo Giletti", dato che lo scorso anno sembrava quasi che il conduttore fosse in uscita dalla rete, ma così non sarà. In daytime, invece, spazio al ritorno di Myrta Merlino con il suo talk show L'Aria che tira, il quale anticiperà la data d'inizio.

La7, la programmazione autunnale: Giletti rinnova il contratto

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione de La7 rivelano che Massimo Giletti continuerà ad essere uno dei volti della rete.

Proprio in queste ore è stato ufficializzato il contratto che prevede la presenza del conduttore e giornalista su La7 anche per le prossime due stagioni televisive.

In autunno, quindi, Giletti tornerà in onda in prime time con il suo talk show Non è l'Arena dopo i buoni risultati d'ascolto delle stagioni precedenti, che sono riuscite a toccare anche la soglia del 10% di share.

Un accordo di due anni tra Giletti e il patron Urbano Cairo anche se quest'anno il programma cambierà giorno di programmazione.

Massimo Giletti lascia la domenica sera: ecco come cambia la programmazione

Se fino a questo momento, Non è l'Arena ha sempre occupato la fascia domenicale, dal prossimo autunno non sarà più così.

Il suo talk show, infatti, andrà in onda di mercoledì sera e questo vuol dire che dovrà sfidarsi contro un altro talk show politico, in onda su Rete 4.

Trattasi di Zona Bianca, il programma testato nel corso dell'estate, condotto da Giuseppe Brindisi, che ha raggiunto anche picchi del 7% di share. Giletti, però, ha ammesso di amare le sfide e di non avere problemi a conquistare anche il pubblico del mercoledì sera de La7, lasciando così la fascia domenicale.

E così, nel dì di festa della rete, andrà in onda la nuova stagione di Atlantide, il programma condotto da Purgatori, che fino alla scorsa stagione veniva trasmesso di mercoledì sera in prime time.

Antica il ritorno de L'Aria che tira con Myrta Merlino

Novità in arrivo anche per quanto riguarda il talk show L'Aria che tira condotto con successo da Myrta Merlino. In un primo momento il ritorno in onda, dopo la versione estiva, era previsto a partire da lunedì 13 settembre, ma non sarà più così.

Il talk show mattutino, confermato nella fascia oraria che va dalle 11 alle 13:30 circa, quest'anno anticiperà il suo debutto a lunedì 6 settembre e continuerà a proporre dibattiti su temi di attualità e politica, con interviste in diretta ai vari protagonisti del momento.

Nell'access prime time, invece, confermato l'appuntamento con Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber.