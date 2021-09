Diletta Leotta è davvero un capitolo archiviato per Can Yaman? La risposta non solo potrebbe essere affermativa, ma secondo i rumor sul web l'affascinante attore turco avrebbe già un'altra donna in mente. Sbarcato a Venezia per il 78° Festival del cinema, l'affascinante attore turco ha sfilato sul red carpet incantando tutti, ma non è passato inosservato uno scambio di sguardi con una bellissima e prorompente attrice, modella e presentatrice israeliana, Moran Atias. I due sarebbero apparsi complici e divertiti: possibile che l'amore con la giornalista di DAZN sia stato dimenticato tanto in fretta?

Complicità e intesa al Festival del cinema a Venezia

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Can Yaman sembrava davvero dietro l'angolo. Il viaggio in Turchia, dove la giornalista sportiva aveva conosciuto la famiglia del fidanzato, che aveva dato la sua approvazione all'unione, pareva condurre direttamente all'altare ma così non è stato. Infatti, al rientro dalla vacanza romantica comprovata da diversi scatti social, le strade dei due giovani si sono divise. Can e Diletta hanno continuato la loro estate separati: il turco non si è presentato neanche alla festa del trentesimo compleanno di Leotta che ha avuto luogo in quel di Catania.

Le voci di una rottura, che l'esperto di Gossip Rosica dava per certe da tempo, si sono fatte sempre più insistenti e adesso un altro tassello si aggiunge all'intricata faccenda.

Dopo aver scelto con cura i suoi outfit per andare in Laguna al Festival del Cinema, l'attore ha attraversato il red carpet dove si è trovato fianco a fianco alla bella Moran Atias. I due sono apparsi vicini: i presenti non hanno potuto non notare la loro complicità, ma anche e soprattutto i numerosi sguardi che Can ha rivolto all'israeliana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, Yaman non sarebbe apparso per nulla dispiaciuto nel non avere al suo fianco Diletta.

Diletta e Can: sipario calato sulla love story?

Anche se i due non hanno confermato né smentito le voci della rottura, fa pensare il fatto che Diletta stessa si trovasse a Venezia solo pochi giorni prima rispetto all'arrivo di Can e non lo abbia aspettato per incontrarlo.

E tra l'altro per Leotta fermarsi in Laguna non sarebbe stato un problema visto che, a causa dell'impegno della Nazionale di calcio, non ha avuto impegni nel week-end con DAZN. Insomma, pare calato il sipario per una delle relazioni più chiacchierate dell'ultimo periodo.

Adesso, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, i fan si attendono una dichiarazione ufficiale che chiarisca una volta per tutte la situazione, anche per non alimentare altre voci di gossip. Frattanto, a parte gli eventi mondani, i due si stanno dedicando al loro lavoro. Diletta è molto impegnata per via dell'inizio del campionato, mentre Can a breve sarà impegnato sul set di viola come il mare, con Francesca Chillemi.