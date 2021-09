Bagno di folla per Can Yaman: come mostrato dalla rivista settimanale Chi, che ha postato un video sulla sua pagina Instagram ufficiale, l'attore è stata assediato da un folto numero di fan nella Capitale. Yaman, che ormai risiede in pianta stabile in Italia, ha concesso selfie e sorrisi a tutti coloro che lo hanno chiesto, mostrandosi molto cordiale e divertito dalla bella sorpresa che i suoi sostenitori gli hanno fatto. Intanto, cresce il mistero intorno alla relazione con Diletta Leotta, la quale non è più al suo fianco dalla famosa vacanza in Turchia.

L'attore incontra i sostenitori

È apparso molto felice e rilassato Can Yaman, l'attore nato a Istanbul che è divenuto ormai un vero e proprio sex-symbol. Il trentunenne ha concesso foto e autografi ai suoi fan che lo hanno accolto con molto affetto in quel di Roma, dove Can si trova in attesa di partire per Venezia, dove parteciperà al Festival del Cinema. Chi, la rivista che ha mostrato questi momenti di Yaman con i suoi follower, ha rivelato inoltre che dopo questo siparietto, l'attore si è recato presso la boutique di Dolce&Gabbana dove ha scelto gli outfit che indosserà per sfilare sul red carpet.

Assente al suo fianco, come accade ormai da più di un mese, Diletta Leotta. Dopo le voci che volevano i due sempre più vicini all'altare, soprattutto dopo la vacanza in Turchia dove la giornalista di Dazn aveva conosciuto tutta la famiglia di Can, qualcosa pare irrimediabilmente cambiato.

Le voci di una crisi si sono fatte sempre più insistenti dopo la mancata partecipazione di Yaman alla festa del trentesimo compleanno di Diletta. I due si sono davvero lasciati? Entrambi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale al riguardo, pare però evidente che la mancata e prolungata frequentazione più che un indio pare l'evidenza della rottura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I prossimi impegni lavorativi

Frattanto, mentre le riprese di Sandokan sembrano accantonate, è certo che Can sarà al fianco di Francesca Chillemi nel nuovo lavoro di Lux Vide, 'Viola come il mare'. Tanti, quindi gli impegni lavorativi che attendono Yaman il prossimo autunno, ma alle fan non è passato inosservato un altro particolare.

Dopo aver abbandonato per un p' Instagram ed essere tonato poi sul social, adesso Can pare essere molto attivo sul suo profilo, dove pubblica diverse Story nelle quali spesso mostra il suo fisico.

In molti non hanno apprezzato il fatto che Can si metta tanto in mostra, mentre altri hanno gradito molto il ritorno dell'attore sui social dove possono seguirlo con affetto. Quale sarà la prossima mossa dell'affascinante turco? Di certo, ben presto verrà a galla la verità sulla sua vita sentimentale, mentre per ciò che riguarda il lavoro cresce l'attesa per vedere Yaman di nuovo su un set.