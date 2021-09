Can Yaman e Diletta Leotta sempre più distanti l'uno dall'altro. Ormai è più di un mese che i due protagonisti del Gossip di questa estate 2021, non appaiono più assieme e le voci di crisi e rottura definitiva si rincorrono sempre più insistentemente. I diretti interessati, però, preferiscono tacere: fino a questo momento non hanno proferito parola su quanto starebbe succedendo anche se la prova chiave arriva dai social, dove hanno smesso di scambiarsi i "like".

L'addio tra Can Yaman e Diletta: i due sempre più distanti

Nel dettaglio, dai primi di agosto Can e Diletta hanno fatto perdere le loro tracce.

Dopo una prima parte di estate trascorsa a stretto contatto, al punto che l'attore scelse di presentare la sua nuova fidanzata anche ai familiari in Turchia, sui due protagonisti del gossip è calato il silenzio.

Sui social Can e Diletta hanno cominciato a raccontare la loro vita da "single": ognuno per conto suo in giro per l'Italia, in compagnia dei rispettivi amici.

Sebbene i due continuino a seguirsi su Instagram, non è passato inosservato che da circa un mese abbiano smesso di scambiarsi 'like' a vicenda.

Can Yaman, in queste settimane, ha pubblicato diversi scatti significativi del suo percorso professionale.

La coppia Diletta-Can smette di scambiarsi 'like' sui social

Dalla foto in cui firma il contratto con Lux Vide per la fiction "Viola come il mare" (dove sarà protagonista al fianco dell'attrice Francesca Chillemi) fino agli scatti della Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato premiato come personaggio rivelazione dell'anno.

Le foto hanno fatto boom di like tra i fan dell'attore turco eppure, tra i vari "cuoricini" mancano quelli di Diletta Leotta. La conduttrice sportiva, che fino a qualche mese fa era sempre attiva a mettere like alle foto social del suo fidanzato, ormai non compare più nella lista di coloro che apprezzano le foto di Can.

La stessa cosa, però, la fa anche Yaman, dato che i suoi 'like' alle foto di Diletta Leotta non compaiono più su Instagram.

Il silenzio di Can Yaman e Leotta

Insomma sembrerebbe l'ennesimo indizio del fatto che i due abbiano scelto di intraprendere due strade differenti e che ormai si sarebbero detti addio in maniera definitiva.

Eppure, fino a questo momento, sia Can Yaman che Diletta, non hanno mai rotto il silenzio social e non sono mai stati chiari con i tantissimi fan che hanno resi partecipi della loro storia d'amore, su quanto sta accadendo.

Un vero e proprio "giallo" che continua ad appassionare i fan: molti, infatti, sperano che possa trattarsi di una crisi passeggera e che al più presto possano tornare di nuovo insieme, felici e innamorati, come accadeva fino ad un mese fa.