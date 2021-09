La coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta è stata la protagonista indiscussa del Gossip estivo. In queste ore, su Diva e Donna è emersa un’indiscrezione relativa all’attore. La star turca, dopo la fine della relazione con la giornalista siciliana, avrebbe avuto una crisi di nervi al punto da scoppiare in lacrime.

I rumors

La favola d’amore tra Can e Diletta, da quando è stata ufficializzata, ha spaccato l’opinione pubblica. Da un lato c’è chi ha sempre pensato che si trattasse di una trovata pubblicitaria mentre dall’altra c’è chi ha sempre sostenuto la coppia.

Dopo un viaggio in Turchia, sui due fidanzati è calato il gelo: Diletta e Leotta hanno trascorso le vacanze estive separatamente.

Fino ad oggi, Can Yaman si è mostrato impeccabile agli occhi dei fan. In queste ore, però, su una nota rivista di gossip è uscita un’indiscrezione legata all’attore. Scendendo nel dettaglio, i fotografi hanno immortalato Can mentre si strofina gli occhi. Con tutta probabilità, l’attore potrebbe avere pianto. Stando ai rumor, Yaman potrebbe avere avuto un cedimento causato da una crisi di nervi. Ovviamente, si tratta di supposizioni in quanto il diretto interessato non ha confermato o smentito.

I motivi della rottura

Gli addetti ai lavori, in varie occasioni hanno parlato di “nozze imminenti” tra Can e Diletta.

Dunque, la rottura ha spiazzato un po’ tutti. Ad oggi, i motivi che hanno portato la coppia a dirsi addio non sono stati ancora rivelati dai due diretti interessati. Stando ad alcune ipotesi formulate, la coppia avrebbe deciso di prendere due strade differenti per numerose differenze caratteriali. Secondo altri, la giornalista in Turchia sarebbe venuta a conoscenza di alcuni retroscena legati all’attore che non le sarebbero piaciuti.

Al contrario, l’esperto di gossip Alessandro Rosica non ha mai creduto nella buona fede della coppia.

Diletta Leotta dimentica Can

Intervistata da Veronica Gentili per il programma “Buoni o cattivi”, Diletta Leotta ha risposto ad alcune domande relative la sua situazione sentimentale. Nel dettaglio, la giornalista ha descritto il suo tipo di uomo ideale: una persona che la ami e la rispetti.

Chi pensava che la diretta interessata menzionasse il suo ex Can Yaman si è sbagliato. Diletta non ha mai fatto riferimento al suo ex compagno. Dal canto suo, Yaman sembra avere ritrovato la serenità. Al Festival del Cinema di Venezia, l’attore ha mostrato un certo feeling con la collega israeliana Moran Atis: i due sul Red Carpet si sono scambiati numerosi sguardi complici.