Can Yaman continua ad essere al centro del Gossip. L'attore turco, dopo l'addio con Diletta Leotta, si concentra su quelli che saranno i suoi prossimi impegni professionali che lo vedranno protagonista assoluto. Paparazzato dai fotografi della rivista diretta da Alfonso Signorini, Can è stato beccato in compagnia di alcune belle donne sul set fotografico per il lancio del suo profumo e intanto fa coppia fissa (ma solo sul set) con l'attrice Francesca Chillemi.

L'addio tra Diletta Leotta e Can Yaman: lei conferma la rottura a Verissimo

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta ufficialmente al capolinea.

I due si sono detti addio e a confermare la fine di questa relazione è stata proprio la conduttrice sportiva, in una recente intervista concessa al programma Verissimo.

Diletta, senza trattenere la sua commozione, ha confermato che la relazione con Can non ha dato i "frutti sperati", lasciando intendere di essere ancora innamorata dell'attore turco che ha definito un uomo molto "passionale", anche se al momento le loro strade si sono divise.

Tuttavia, nonostante le recenti dichiarazioni della conduttrice sportiva, Can ha preferito non esporsi pubblicamente e fino ad oggi non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito alla fine di questa relazione.

L'autunno caldo di Can Yaman

Paparazzato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Can Yaman è stato beccato in compagnia di belle donne, in quello che è stato definito il suo "autunno caldo".

Sì, perché l'attore protagonista di svariate serie televisiva di successo, in queste settimane è super impegnato con la realizzazione degli scatti che serviranno a lanciare in tutto il mondo la sua prima linea di profumi e, per l'occasione, si è circondato di bellissime ragazze che hanno preso parte allo shooting.

Tra i nuovi impegni di Can, la fiction 'Viola come il mare' in onda su Canale 5

Ma questo non sarà l'unico impegno professionale che attende Can Yaman nel corso dei prossimi mesi. L'attore, infatti, sarà impegnato anche sul set della nuovissima fiction dal titolo "Luce dei tuoi occhi", che andrà in onda nel 2022 in prime time su Canale 5.

Una nuova avventura che vedrà Can protagonista al fianco dell'attrice Francesca Chillemi, con la quale ha avuto modo di condividere già una breve parentesi sul set di Che Dio ci aiuti, la popolare fiction del prime time di Rai 1.

E così, Can e Francesca si apprestano a conquistare lo scettro di nuova coppia d'oro della lunga serialità televisiva del piccolo schermo.

"Viola come il mare", infatti, è già attesissima dai fan dell'attore turco e c'è da scommettere che sarà venduta anche all'estero.