Continua l'appuntamento con la soap turca Brave and Beautiful (titolo originale Cesur ve Güzel). Le trame turche sono ricche di colpi di scena. Una volta uscito di prigione, lo psicopatico Riza vorrà vendicarsi di Tahsin. Grazie all'aiuto del suo complice segreto Salig, l'uomo verrà ospitato da Cesur. A quel punto Riza inizierà ad avvicinarsi alla domestica Şirin, la quale nutrirà fin da subito i sospetti sull'uomo. La donna entrerà nella camera dell'ex carcerato, per scoprire cosa nasconderà all'interno della cartelletta: ne scaturirà un'accesa colluttazione.

Spoiler Brave and Beautiful, Riza di nuovo libero

Nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful, Riza sarà libero. L'uomo verrà scarcerato quando la sorella Adelat si costituirà alla polizia per aver ucciso Hasan, il padre di Cesur. A quel punto Riza conterà sull'aiuto del suo complice segreto Salig Turhan, per preparare la sua vendetta contro Tahsin. L'ex carcerato riuscirà a farsi ospitare nell'abitazione da Cesur, che nel frattempo avrà ottenuto il divorzio da Sühan Korludağ. Alla luce di quest'ospitalità, Riza inizierà ad avvicinarsi sempre di più alla domestica Şirin Turhan, che fin dal primo momento trasmetterà al marito Kemal i suoi sospetti sul nuovo ospite.

La situazione peggiorerà drasticamente quando la donna scoprirà che Riza custodirà una misteriosa cartella.

Nonostante le raccomandazioni del marito a non agire, la domestica deciderà di entrare di nascosto nella camera di Riza per vedere cosa nasconderà all'interno della cartelletta. Şirin si renderà conto che l'ex carcerato sarà in possesso di alcune foto di Sühan, ma non ne capirà il motivo. Purtroppo la domestica verrà colta in flagrante da Riza e da quel momento si perderanno le sue tracce.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli spoiler rivelano che le notizie sulla domestica non saranno delle migliori, dal momento in cui il fratello di Adalet pulirà del sangue sul tappeto della sua camera. Sarà facile pensare che l'uomo possa aver ucciso la domestica, anche se le cose non saranno proprio cosi.

I ricatti di Riza

Durante i nuovi episodi di Cesur ve Güzel, i telespettatori potranno assistere a un acceso litigio tra Salih e Şirin, al termine del quale la donna perderà i sensi.

Immediatamente l'uomo chiamerà il complice Salih, nonché il padre della domestica. Dopo averla portata in ospedale, il signor Turhan confesserà alla figlia che Riza sarà a conoscenza di molti suoi segreti, che potrebbero mettere in pericolo la sua vita, qualora dovesse raccontare a Kemal tutta la verità.

A quel punto Şirin tornerà nella tenuta di Cesur e mentirà sulle reali cause del suo incidente. Le spiegazioni della ragazza però non convinceranno Sühan, che cercherà un modo per scoprire tutta la verità.