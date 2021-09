Terence Hill saluta per sempre il cast di Don Matteo 13, la fortunata fiction televisiva di Rai 1 che in questi anni ha registrato ottimi risultati dal punto di vista auditel. Una decisione, quella del noto attore, che non è passata inosservata ai numerosi fan della serie, molti dei quali non hanno accolto positivamente la notizia dell'addio di Terence Hill e l'arrivo del "sostituto" Raoul Bova. Intanto, in questi giorni, si è svolta anche la festa d'addio sul set della serie televisiva, con protagonisti buona parte degli attori di questa seguitissima fiction.

Le anticipazioni su Don Matteo 13, la fiction dei record di Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni su Don Matteo 13 rivelano che il pubblico assisterà all'uscita di scena dell'amatissimo personaggio interpretato da Terence Hill.

A confermarlo è stato lui stesso, ammettendo che alla sua età ha scelto di staccare un po' la spina da un impegno così lungo e "stancante" come poteva essere quello con Don Matteo, così da poter avere maggiore tempo da trascorrere in compagnia dei suoi familiari e della sua amata moglie.

E così, in questa tredicesima stagione della fortunata fiction di Rai 1, l'attore di Don Matteo sarà presente soltanto nel corso delle prime quattro puntate di messa in onda, dopodiché il pubblico assisterà alla sua uscita di scena.

Raoul Bova prenderà il posto dell'amatissimo Terence Hill nella fiction

A prendere il posto del prete più famoso del piccolo schermo, arriverà un nuovo parroco: si chiama Don Massimo e sarà interpretato dall'attore Raoul Bova, che diventerà di fatto il nuovo protagonista della fiction campione di ascolti della rete ammiraglia Rai.

Un debutto molto atteso ma, al tempo stesso, anche in parte criticato: i fan della fiction infatti, si dicono convinti che nessuno mai potrà prendere il posto dell'amato Terence Hill, protagonista indiscusso fin dalla primissima puntata della fiction, trasmessa ormai venti anni fa in televisione.

Terence Hill saluta per sempre #DonMatteo

Una giornata indimenticabile per il set di #Donmatteo13 #TerenceHill pic.twitter.com/OpYYXozEbN — Piper Spettacolo Italiano (@AlbertoFuschi) September 18, 2021

La festa d'addio per Terence Hill sul set di Don Matteo 13

In attesa di scoprire come se la caverà Bova nei panni di Don Massimo e se riuscirà a conquistare il gradimento degli spettatori in questa tredicesima stagione della fiction Rai, in queste ore sono state pubblicate sui social le foto della festa d'addio organizzata sul set di Don Matteo 13 per Terence Hill.

L'attore, in questi giorni, ha ultimato le riprese delle puntate che lo vedranno protagonista dopodiché ha salutato per sempre la sua squadra di lavoro e tutto il cast della fiction.

Nella foto del brindisi di addio per Terence, si nota la presenza di Nino Frassica, il celebre maresciallo Cecchini, presente fin dalla prima stagione.