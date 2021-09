Terence Hill esce di scena per sempre dal cast di Don Matteo 13. È questa la notizia che, da un po' di settimane, ha lasciato senza parole i tantissimi fan e spettatori della serie televisiva campione di ascolti del prime time di Rai 1. Una scelta sofferta ma dovuta quella di Terence che, a distanza di ben venti anni dal suo debutto nelle vesti del prete più famoso del piccolo schermo, ha scelto di fare un passo indietro e di abbandonare il set per potersi dedicare a nuovi progetti ma meno impegnativi come lo era Don Matteo.

Anticipazioni Don Matteo 13: Terence Hill ha girato l'ultima scena di sempre

Nel dettaglio, le riprese di Don Matteo 13 sono riprese da un po' di settimane: la fiction andrà in onda soltanto nel corso del 2022 in prime time su Rai 1 e tra i protagonisti ci sarà Terence Hill ma solo per quattro puntate.

L'attore sarà protagonista degli appuntamenti iniziali della serie, durante i quali presenterà al pubblico colui che sarà poi il suo successore a tutti gli effetti. Trattasi di Don Massimo, che sarà interpretato dall'attore Raoul Bova, che entrerà così ufficialmente a far parte del cast di questa seguitissima fiction (la quale, però, non cambierà nome).

E in questi giorni, Terence Hill ha girato l'ultima scena di sempre che lo vedrà protagonista in questa tredicesima stagione della fortunata fiction.

L'addio finale di Terence Hill al cast della seguitissima fiction Rai

Il video, proposto da Lux Vide, ha fatto il giro del web e dei social: Terence Hill, dopo l'ultimo ciak sul set della fiction si lascia andare alla commozione abbracciando e festeggiando con tutti gli altri protagonisti di questa longeva fiction che da anni tiene compagnia a milioni di spettatori nel prime time di Rai 1.

Un addio che lascerà sicuramente il segno, dato che sono già tantissimi i fan social della fiction che si lamentano di questa uscita di scena e polemizzano contro il nuovo arrivato Raoul Bova, che prenderà il suo posto nella fiction.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e come si assisterà all'uscita di scena di Don Matteo, le anticipazioni su questa tredicesima stagione rivelano che ci sarà spazio anche per un altro ritorno importante e molto atteso.

Il ritorno di Flavio Anceschi nel cast della fiction Rai: anticipazioni Don Matteo 13

Trattasi di Flavio Anceschi, interpretato dall'attore e conduttore Flavio Insinna, che tornerà nuovamente nel cast della fiction dopo un lungo periodo di stop e di assenza.

Questa volta, però, Anceschi sarà solo, dato che al suo fianco non ci sarà sua moglie: la donna è morta e Flavio ritornerà in scena con sua figlia, pronto a riprendere in mano le redini della sua vita.