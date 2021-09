Tra i programmi più attesi dell'autunno, vi è Drag Race Italia 2021, il talent show dedicato al mondo delle drag queen, che per la prima volta sbarca anche in Italia dopo il grande successo internazionale. Nelle vesti di conduttori e giudici di questa nuova trasmissione ci saranno Tommaso Zorzi, Chiara Francini e la drag queen Priscilla. In questi giorni sono stati aperti anche gli account ufficiali social del programma e c'è stata anche la prima piccola "gaffe" che non è passata inosservata.

La 'gaffe' social per Drag Race Italia

Nel dettaglio, Drag Race Italia è sbarcato ufficialmente in Italia e anche sui social: prima l'apertura della pagina Instagram (fortemente sponsorizzata e pubblicizzata anche da Tommaso Zorzi) e poi l'apertura del profilo Twitter di questo nuovo programma che andrà in onda in autunno: è proprio sul fronte social, che c'è stata una piccola "gaffe" che non è passata inosservata agli utenti più attenti.

L'account Twitter di Drag Race Italia, nella descrizione ha inserito la bandiera sbagliata: invece di pubblicare l'emoticon della bandiera italiana hanno pubblicato quella con i colori di quella irlandese.

Bandiera sbagliata sui social del nuovo talent con Tommaso Zorzi

In sostanza la bandiera pubblicata aveva come colori il verde, il bianco e l'arancione, ma quest'ultimo non ha nulla a che vedere con il tricolore italiano, che appunto è composto dal verde, dal bianco e dal rosso. Una svista che i numerosi fan social hanno subito notato e sottolineato, rilevando così la prima gaffe per il programma che potrebbe essere la rivelazione della nuova stagione tv.

Intanto, le registrazioni di Drag Race 2021 sono cominciate da qualche giorno.

A darne notizia è stato proprio Tommaso Zorzi, che sui suoi account social, ha ribadito il fatto che i giudici sono anche conduttori dello show.

Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, in questi giorni si trova a Roma, impegnato proprio con le registrazioni delle varie puntate di questo talent show, che sarà trasmesso sulla piattaforma streaming del gruppo Discovery.

L'autunno tv di Zorzi tra Drag Race e nuove avventure tv

La messa in onda delle puntate di questa prima attesissima stagione è prevista per il mese di novembre e poi non si esclude che il programma possa approdare anche in chiaro su uno dei canali generalisti del gruppo Discovery (tra cui Nove e Real Time).

Intanto Zorzi, che sarà un po' il vero "condottiero" di questa trasmissione, ha ammesso di essere molto entusiasta e contento dell'esito delle prime registrazioni effettuate.

Quello con Drag Race, però, non sarà l'unico impegno della nuova stagione autunnale che vedrà protagonista Tommaso Zorzi. L'influencer, infatti, ha svelato che sarà protagonista anche di nuove avventure televisive, di cui però non ha fornito ulteriori dettagli.