Elodie è in copertina sull'ultimo numero di Vanity Fair. Nell'intervista concessa al magazine, la cantante romana, classe 1990, ha risposto a diverse domande, relative sia alla sfera professionale che a quella più intima e personale.

Immancabile la domanda sullo stato attuale della relazione con il compagno Marracash, descritta come "stimolante e faticosa".

Marracash ed Elodie: i rumors su una possibile rottura rilanciati dalla stampa italiana

Una domanda con ogni probabilità molto attesa dai fan dei due artisti, e più in generale da curiosi ed appassionati di Gossip: in primis perché la coppia, pur essendo composta da due Vip di primo piano nel panorama italiano, è riuscita a mantenere fino ad ora un livello di riservatezza significativo, in secondo luogo perché nel corso degli ultimi mesi si erano diffusi online alcuni rumor relativi ad una possibile rottura, rilanciati nelle ultime settimane da diversi siti di gossip e portali di informazione, incluse alcune testate giornalistiche.

Ad insospettire i fan più attenti, il fatto che da mesi non vengano diffusi nuovi scatti pubblici dei due; l'ultimo risalirebbe a giugno.

Elodie parla di Marracash: 'Io sono molto più leggera, lui invece scrive col sangue'

A quanto sembra, però, per quanto "faticosa", la relazione tra Marracash ed Elodie sarebbe tutt'ora in corso. "La nostra storia è allo stesso tempo stimolante e faticosa - ha spiegato la cantante - il lavoro che facciamo crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io sono sicuramente più leggera. Lui invece è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Credo che le storie d'amore vadano tutte inventate, non ci sono schemi".

Elodie ha avuto anche modo di rivelare di non avere alcuna intenzione, per ora, di fare figli, perché non si sentirebbe all'altezza di una responsabilità così grande, almeno in questa fase della sua vita: "Non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza", ha spiegato.

Elodie, le critiche a Pio e Amedeo: 'Poco intelligenti'

L'ex concorrente di Amici si è soffermata anche su temi attuali come l'evoluzione del linguaggio attualmente in atto, spesso confusa con un eccesso di "politically correct".

Impossibile, visto l'argomento, non citare i comici Pio e Amedeo, recentemente al centro delle polemiche per il loro linguaggio, ritenuto eccessivo ed offensivo da molti.

Queste le parole di Elodie: "Credo siano stati poco intelligenti. Non si sono resi conto che prima vanno poste le basi di una società di fiducia. Altrimenti ti metti a ridere sopra le sue macerie e fornisci una scusa ai soliti quattro scemi per continuare ad offendere ancora e ancora".